Finalist 2.0: Tagesplaner für iPhone, iPad und Mac wird erwachsen

Die Aufgaben-App Finalist bietet sich seit ziemlich genau einem Jahr als Alternative zur vorinstallierten Erinnerungen-App Apples an. Mit Version 2.0 hat der Tagesplaner ein umfangreiches Update erhalten, das viele neue Funktionen einführt und bestehende Features verbessert – zudem lässt sich Finalist nun auch auf dem Mac nutzen.

Finalist ist darauf ausgelegt, tägliche Aufgaben effizient zu verwalten, und integriert dabei Kalender, Erinnerungen und Wetterdaten. Die App unterstützt alle Apple-Geräte, einschließlich iPhone, iPad, Mac und Vision Pro, und synchronisiert die Daten über iCloud, ohne dass zusätzliche Benutzerkonten erforderlich sind.

Für iPhone, iPad und Mac

Die wichtigste Neuerung in Finalist 2.0 ist die erweiterte Integration von Kalendern. Bis zu acht Kalender lassen sich einbinden, sodass Nutzer ihre Termine und Aufgaben direkt in der App verwalten können. Dazu kommen erweiterte Aufgabenfunktionen, die es ermöglichen, Notizen, Fälligkeitsdaten und Countdown-Timer hinzuzufügen. Listen können jetzt mit Emojis markiert und für den aktuellen Tag hervorgehoben werden. Die App unterstützt zudem die Verwaltung von geteilten Erinnerungen, was besonders für die Zusammenarbeit in Teams oder Familien praktisch ist.

Finalist 2.0 legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit. Die App bietet verschiedene Layouts für die tägliche, wöchentliche und monatliche Planung, die sich individuell anpassen lassen. Neue Themen und eine verbesserte Navigation sorgen dafür, dass Nutzer sich schnell zurechtfinden.

Trotz der vielen neuen Funktionen bleibt Finalist übersichtlich und vermeidet unnötige Komplexität. Die Backup- und Export-Funktionalitäten wurden ebenfalls verbessert, um Nutzern eine einfache Sicherung ihrer Daten zu ermöglichen.

Kostenlos für frühe Nutzer

Für ifun.de-Leser, die Finalist im Anschluss an unsere erste Berücksichtigung geladen haben, bleibt die Alternative zu Apples Erinnerungen-App vollständig kostenlos – ein Dankeschön an die frühen Nutzer der App. Alle anderen Anwender können die Applikation mit eingeschränkten Funktionen kostenfrei nutzen und sich bei Gefallen für ein Upgrade auf die Pro-Version entscheiden. Diese kostet wahlweise 18 Euro pro Jahr oder einmalig 35 Euro.