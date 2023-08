Geheimtipp Finalist: Eine eigenständige Aufgabenliste

Finalist legt einen interessanten Farbgeschmack an den Tag, erschlägt seine Anwender jedoch nicht mit einer unübersichtlichen Funktionsvielfalt, sondern gibt sich eher zurückhaltend und bietet euch eine Aufgabenliste an, die unabhängig von Apples Angebot existiert und vielleicht einen Platz in euren Alltag finden kann.

Um nicht ganz den Überblick zu verlieren, können sich in der für iPhone und iPad verfügbaren Anwendung jederzeit auch die iPhone-Kalender einblenden lassen. Bis zu acht Stück können in der Applikation aktiviert werden.

Die Erinnerungen-App eignet sich jedoch nicht für alle Bereiche des Lebens, in denen man mit To-Do-Listen, Aufgaben, Erinnerungen an Besorgungen und Geschenkideen zu tun hat. Entsprechend sinnvoll kann es sein, über eine alternative Aufgabenverwaltung zu verfügen, die ganz unabhängig von Apples Standard-App arbeitet. Die komplett kostenlose iPhone-Applikation Finalist ist solch ein Kandidat .

