Apple dominiert: 51 Prozent der mobilen Werbung auf iPhones

Apple bleibt auch im Jahr 2024 der wichtigste Anbieter im globalen Mobilgerätemarkt, was die Ausspielung von programmatischen Werbeanzeigen angeht. Dies unterstreicht ein aktueller Bericht des Analyse-Dienstleisters Pixalate. Programmatische Werbeanzeigen bezeichnen Banner, die auf Basis automatisierter, datenbasierter Anzeigenplatzierungen ausgespielt werden.

Aus dem “Mobile Device Market Share Report” geht hervor, dass Apple im zweiten Quartal 2024 einen Anteil von 51 Prozent am sogenannten “Share of Voice” (SOV) erreicht hat, was einem Anstieg von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies bedeutet: 51 Prozent der mobilen Werbeanzeigen im beobachteten Zeitraum wurden über Apples iPhone-Modelle ausgeliefert. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von Apple-Geräte für Werbetreibende, die auf eine breite Zielgruppe abzielen.

Rückgänge bei der Konkurrenz

Während Apple seine Position festigt, verzeichneten Konkurrenten wie Samsung, Huawei und Xiaomi Rückgänge ihrer Marktanteile. Samsung, der zweitgrößte Anbieter, musste einen Rückgang seines SOV von 17 Prozent im zweiten Quartal 2023 auf 16 Prozent im zweiten Quartal 2024 hinnehmen. Huawei und Xiaomi verloren ebenfalls Anteile, wobei Huawei von 6,9 Prozent auf 6,3 Prozent und Xiaomi von 8 Prozent auf 5,9 Prozent zurückfiel.

Dominierende Werbeplattform

Die Zahlen von Pixalate deuten darauf hin, dass Wettbewerber ihre Strategien überdenken müssen, um Apples wachsenden Einfluss im Markt entgegenzuwirken. Trotz des global kleineren Gesamtmarktanteils des iPhone-Betriebssystems iOS werden mehr als die Hälfte aller Werbeanzeigen auf iOS-Geräten dargestellt. Nach Angaben von Statcounter kommt iOS auf einen weltweiten Marktanteil von ~28 Prozent, Googles Android-Betriebssystem auf einen Anteil ~72 Prozent. Der Anteil von Werbeanzeigen die über iOS-Geräte ausgespielt werden liegt dennoch bei satten 55,6 Prozent.