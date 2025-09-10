Apple Watch Series 11: Schlafindex und Warnhinweise bei Bluthochdruck

Mit der Apple Watch Series 11 führt Apple zwei neue Gesundheitsfunktionen ein. Die Computeruhr soll künftig Mitteilungen bei Anzeichen von Bluthochdruck geben und mit einem Schlafindex die Qualität der nächtlichen Erholung bewerten.

Beide Funktionen ergänzen die bisherigen Mess- und Analysewerkzeuge der Apple Watch und richten sich an Nutzer, die ihre Gesundheit stärker im Blick behalten möchten.

Warnhinweise bei Bluthochdruck

Die Uhr nutzt den optischen Herzsensor, um über längere Zeiträume Veränderungen in den Blutgefäßen zu erfassen. Ein Algorithmus kann daraus Muster ableiten, die auf dauerhaft erhöhte Blutdruckwerte hindeuten, und die Nutzer entsprechend benachrichtigen.

Bluthochdruck gilt als einer der häufigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bleibt aber oft unentdeckt, weil er keine direkten Symptome verursacht. Apple empfiehlt, nach einer Mitteilung mehrere Tage lang den Blutdruck mit einem Messgerät zu dokumentieren und die Ergebnisse ärztlich abklären zu lassen. Apple geht davon aus, bereits im ersten Jahr mehr als eine Million entsprechender Mitteilungen zuzustellen.

Noch ausstehend ist die offizielle Freigabe durch Gesundheitsbehörden wie die US-amerikanische FDA. Sobald diese vorliegt, soll die Funktion auch in der EU auf der Apple Watch Series 9 und neuer sowie auf der Apple Watch Ultra 2 und neuer verfügbar sein.

Schlafindex für mehr Transparenz

Der neue Schlafindex fasst Messdaten wie Dauer, Regelmäßigkeit, Unterbrechungen und Schlafphasen zu einem Wert zusammen. Dieser erscheint nach jeder Nacht in der Schlaf-App und kann auch über das Zifferblatt der Apple Watch abgerufen werden.

Die Grundlage für die Bewertung bilden Empfehlungen internationaler Fachgesellschaften, ergänzt durch umfangreiche Studien- und Nutzerdaten. Ziel ist es, den Schlaf verständlich darzustellen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Damit ergänzt der Index bestehende Funktionen wie Blutsauerstoffmessung oder Hinweise auf Schlafapnoe.

Die Apple Watch Series 11 ist ab sofort vorbestellbar und wird ab dem 19. September ausgeliefert. Die Preise beginnen bei 449 Euro.