FIDO-Support durch Apple: Passwortloses Anmelden per Face ID

So wie wir unsere Produkte intuitiv und leistungsfähig gestalten, gestalten wir sie auch so, dass sie die Privatsphäre schützen und sicher sind. Zentrales Element unseres Engagements ist die Zusammenarbeit mit der Industrie bei der Entwicklung neuer, sicherer Anmeldemethoden, die einen besseren Schutz bieten und die Schwachstellen von Passwörtern beseitigen. Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die maximale Sicherheit für die persönlichen Daten der Benutzer und ein transparentes Benutzererlebnis bieten.

Apple ist der FIDO-Allianz bereits vor zwei Jahren beigetreten , nun kündigen sich die ersten Früchte aus dieser Zusammenarbeit an. Kurt Knight, Apples Senior Director of Platform Product Marketing kommentiert die Ankündigung wie folgt:

Die Anmeldung erfolgt dabei mit derselben Aktion an, mit der man die Geräte auch entsperrt, der FIDO-Allianz zufolge kann dies ein Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder auch eine Geräte-PIN sein. Die Anmeldedaten selbst werden dabei nicht über das Internet übertragen, das Verfahren schützt auf diese Weise nicht nur vor Phishing, sondern ist laut dem Konsortium im Vergleich zu Passwörtern und herkömmlichen Multi-Faktor-Technologien wie Einmal-Passcodes per SMS wesentlich sicherer.

FIDO steht für „Fast IDentity Online“ und ist ein nichtkommerzielles und von mittlerweile mehreren Hundert Unternehmen getragenes Projekt zur Verbesserung der Anmeldeprozesse im Internet. Anstelle von Passwörtern sollen hierbei zertifizierte Geräte die Authentifizierung übernehmen. Eine Aufgabe, die lange Zeit in erster Linie mithilfe von durch die FIDO-Allianz zertifizierten USB-Sticks erledigt wurde. Künftig werden dann wohl auch Geräte wie das iPhone oder ein Mac mit Touch oder Face ID an diese Stelle treten können.

Apple, Microsoft und Google wollen den Anmeldestandard FIDO tiefer in ihre Systeme integrieren. In einer gemeinsamen Pressemitteilung kündigen die drei Unternehmen neue Funktionen im Zusammenhang mit der Autorisierung auf Webseiten und Apps an.

