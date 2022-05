Starling Home Hub: App vereinfacht Setup und Konfiguration

Weiterführende Infos zum Gerät und dessen Funktionen findet ihr in unserem Review des Starling Home Hub . Der hinter dem Projekt stehende Entwickler zeigt sich ausgesprochen engagiert und stellt regelmäßig per Update Verbesserungen und Funktionserweiterungen bereit. So war bei unserer Besprechung vor zwei Jahren noch die Firmware-Version 4.0 aktuell, mittlerweile läuft der Starling-Hub bereits mit der Firmware-Version 11.3. Mit diesen Updates kamen teils nennenswerte neue Funktionen hinzu, so können die Kameras von Google über Starling mittlerweile auch als Gegensprechanlage genutzt und Google-Nest-Lautsprecher als AirPlay-Ziel angesteuert werden.

Insert

You are going to send email to