Fehlerhafte Speicherverwaltung: Wenn sich iOS 13.6.1 nicht installieren lässt

Mit der Veröffentlichung von iOS 13.6.1 hat Apple auch auf den Fehler reagiert, dass nicht mehr benötigte Dateien mit Systemdaten im Rahmen der automatischen Speicherverwaltung nicht automatisch gelöscht wurden. Dies konnte dazu führen, dass iOS-Geräte weniger freien Speicher anzeigen, als eigentlich vorhanden. Im schlimmsten Fall sind betroffene Geräte aufgrund dessen nicht mehr benutzbar.

Für Kunden, die sich mit diesem Problem konfrontiert sehen, hat Apple nun auch ein – bislang nur englischsprachig verfügbares – Hilfe-Dokument mit dem Titel „ Clear Other storage on your iPhone or iPad “ veröffentlicht.

Apple zufolge sorgt iOS 13.6.1 und iPadOS 13.6.1 dafür, dass das Betriebssystem belegten Speicher im Bereich „Sonstiges“ wieder korrekt frei gibt. Das Update könnte also bei allen Nutzern, die ohnehin schon stets am Speicherlimit leben, für ein wenig Entspannung sorgen. Im Speziellen geht Apple aber auch auf die Situation ein, dass nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden ist, um das rettende System-Update zu fahren.

Apple zufolge ist in dieser Situation die Aktualisierung über einen Computer oder das komplette Zurücksetzen und anschließende Wiederherstellen des Geräts die einzige Lösung. Zuvor ist natürlich unbedingt das Erstellen eines aktuellen Backups erforderlich. Die Datensicherung kann abhängig von euren Gewohnheiten und der Frage, wo ausreichen Speicherplatz vorhanden ist, sowohl über iCloud als auch auf einem Mac oder PC erfolgen.