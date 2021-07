@duck.com: DuckDuckGo bietet Weiterleitungsadressen für mehr Privatsphäre an

Die als Safari-Alternative für das iPhone verfügbare Browser-App DuckDuckGo startet in Kürze mit erweiterten Schutzfunktionen für E-Mail-Adressen. Ein wenig an die Anonymisierung mit Apples „Mit Apple anmelden“ erinnernd, können Nutzer eine persönliche E-Mail-Adresse mit der Endung @duck.com anlegen. Alle an diese Adresse geschickten E-Mails werden dann automatisiert an die Standardadresse des Nutzers weitergeleitet.

DuckDuckGo bündelt den kostenlosen Dienst mit erweiterten Schutzfunktionen. So dient @duck.com nicht nur as neutrale E-Mail-Adresse, sondern auch als Schutz vor Nachverfolgung mithilfe von E-Mail-Trackern. Hierbei handelt es sich in der Regel um Bilder oder unsichtbare Pixel, die beim Öffnen vom Server des Absenders abgerufen werden und mit deren Hilfe sich dann nicht nur feststellen lässt, ob und wann die E-Mail geöffnet wurde, sondern es werden auf Basis der abrufenden IP-Adresse in der Regel auch Ortsangaben übermittelt. DuckDuckGo verspricht, solche E-Mail-Tacker vor der Weiterleitung an die Zieladresse zu entfernen.

Der Umweg über DuckDuckGo soll dabei nicht zu Verzögerungen führen. Die Betreiber sichern zu, dass die E-Mails umgehend weitergeleitet werden und die Bearbeitung unter strengen Datenschutzvorgaben erfolgt. So werden die Tracker beispielsweise automatisiert im Arbeitsspeicher entfernt, ohne dass die E-Mails dafür auf einer Festplatte der Betreiber gespeichert werden. Die einzigen gespeicherten persönlichen Daten seien betriebsbedingt die DuckDuckGo-Adresse sowie die endgültige Zieladresse.

Interessierte Nutzer können sich über die Einstellungen der frisch auf Version 7.64.0 aktualisierten DuckDuckGo-App auf eine Warteliste setzen und sich benachrichtigen lassen, sobald sie an der Reihe sind. Die Betreiber geben die neue Funktion schrittweise frei und verteilen Einladungscodes, mit deren Hilfe man sich dann seine persönliche Adresse mit der Endung @duck.com sichern kann. Wohlgemerkt handelt es sich hierbei um kein klassisches E-Mail-Konto, sondern ausschließlich einen Weiterleitungs- und Privatisierungsdienst.