iPhone-Desinfektion: Apple warnt vor Wasserstoffperoxid

Mit einem Tuch mit 70-prozentigem Isopropylalkohol, 75-prozentigem Ethylalkohol oder Clorox-Desinfektionstüchern kannst du die harten, nicht porösen Oberflächen deines Apple-Produkts, z. B. das Display, die Tastatur oder andere Außenflächen, sanft abwischen. Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten. Vermeide das Eindringen von Feuchtigkeit in jede Öffnung, und tauche dein Apple-Produkt nicht in Reinigungsmittel ein. Nicht auf Stoff- oder Lederoberflächen verwenden.

Vermutlich käme man auch so nicht auf die Idee, sein iPhone oder ein sonstiges Apple-Gerät mit Wasserstoffperoxid zu putzen. Allerdings scheint es Reinigungsmittel zu geben, die das Bleichmittel in verdünnter Form enthalten. Apple weist in seinen Hilfedokumenten daher nun dediziert darauf hin, dass man nicht nur auf Bleichmittel an sich verzichten, sondern auch darauf achten soll, dass die zur Reinigung verwendeten Produkte solche oder Wasserstoffperoxid nicht als Zusatz enthalten.

Insert

You are going to send email to