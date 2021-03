Fehler 14 lässt iPhone-Updates scheitern

Unter der Kennziffer HT211981 hat Apple ein neues Support-Dokument in der hauseignen Hilfe-Datenbank veröffentlicht, das unter der Überschrift „Fehler 14 wird beim Update oder bei der Wiederherstellung des iPhone, iPad oder iPod touch angezeigt“ auf eine Fehlermeldung eingeht, die auf Mac oder Windows-Rechnern eingeblendet werden kann.

Konkret handelt es sich um „Fehler 14“ mit dem konfrontiert werden kann, wer ein Update auf eine aktuelle iOS-Version durchführen möchte, auf dem mit dem Rechner verbundenen Gerät aber nur noch wenig freien Speicherplatz hat.

Wenig freier Speicher ausschlaggebend

Laut Apple konnte es hier dazu kommen, dass die betroffenen Geräte in einer Boot-Schleife festhingen und ihren Startvorgang nur noch bis zur Anzeige des Apple-Logos durchführen konnten. Im besten Fall wechselten die betroffenen Geräte in den Wiederherstellungsmodus und zeigten bei der Verbindung mit Finder oder iTunes die Fehlermeldung an: „[Gerätename] konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (14).“

Fehler 14 ist dabei einer von über 50 durchnummerierten Fehler-Codes, die Apple auf dieser Übersichtsseite listet. Während zu diesem bislang jedoch keine Detail-Informationen zur Verfügung gestellt wurde, kümmert sich nun ein gesondertes Hilfe-Dokument um betroffene Anwender.

Noch mal mit iOS 14.4 probieren

Da dieses allerdings lediglich darauf verweist, dass die Rechner auf dem aktuellen Stand sein sollen und man das Update auf iOS 14.4 versuchen möchte, ist davon auszugehen, dass die jüngsten System-Updates aus Cupertino den schon zuvor aufgetretenen Fehler 14 jetzt endlich adressieren.

So fordert Apple betroffene Anwender dazu auf, sich erneut an der Aktualisierung eines „Fehler 14“-Gerätes zu versuchen, wenn die Reanimationsversuche an diesem bislang mit älteren iOS-Versionen als iOS 14.4 durchgeführt wurde. Wir wünschen euch viel Glück.