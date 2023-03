Fast vier Meter: Neue iPhone-Schnellladekabel verfügbar

USB-C-auf-Lightning-Kabel werden für die Nutzung der von Apple angebotenen Schnellladefunktion zwingend vorausgesetzt. Neben den Kabeln wird zudem ein USB-C-Netzteil benötigt, dass mindestens 20 Watt Ladeleistung per Power-Delivery-Standard (PD) abgibt. Stimmen die Voraussetzungen, können komplett leere Geräte so in nur 30 Minuten auf einen Akkufüllstand von 50 Prozent gebracht werden.

Der Zubehör-Anbieter Anker hat neue, textilummantelte Schnellladekabel für das iPhone vorgestellt und biete diese in drei unterschiedlichen Größen an. Die von Apple mit dem MFi-Siegel zertifizierten USB-C-auf-Lightning-Kabel vom Typ 310 werden mit Längen von 90, 180 und 360 Zentimetern angeboten.

