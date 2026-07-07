Über die für iPhone und iPad verfügbare App FamilyManager haben wir bereits berichtet, als der Entwickler noch Input gesammelt und die Anwendung im Rahmen eines öffentlichen Beta-Tests bereitgestellt hat. Mittlerweile ist der Familienplaner offiziell im App Store erhältlich und präsentiert sich optisch und inhaltlich umfassend überarbeitet in Version 2.

Zunächst wurde die Benutzeroberfläche der App optimiert. FamilyManager wurde von Grund auf neu gestaltet, die App bietet jetzt mehr Überblick und erscheint durchgängig in einem einheitlichen Look.

Zudem wurde die Anwendung um zahlreiche neue Funktionen erweitert. Laut dem Entwickler ist dabei das Feedback von mehr als 1.000 Familien eingeflossen. Entsprechend umfangreich fällt die Liste der Änderungen und Verbesserungen aus.

Zunächst noch kurz zur Erinnerung: FamilyManager ist als zentraler Familienplaner konzipiert und vereint Kalender, Einkaufslisten und die Bildschirmzeit der Kinder. Während die Eltern Termine und Aufgaben zentral verwalten, haben Kinder Einblick in die sie betreffenden Bereiche. Dabei werden ausdrücklich auch sogenannte Patchwork-Familien berücksichtigt, also beispielsweise Familien, bei denen die Eltern in verschiedenen Haushalten leben.

Überarbeitete Oberfläche und neue Funktionen

Zu den wichtigsten Neuerungen mit Version 2 zählen gemeinsame Notizbücher, die sich Ende-zu-Ende verschlüsselt mit allen Mitgliedern eines Haushalts teilen lassen. Für sensible Zugangsdaten steht außerdem ein Eltern-Tresor zur Verfügung, in dem Passwörter sicher gespeichert und bei Bedarf innerhalb des Haushalts oder in einem geschützten Bereich freigegeben werden können.

Auch das Belohnungssystem wurde ausgebaut. Für das Erledigen anstehender Aufgaben können Nutzer im FamilyManager Punkte sammeln. Gesammelte Credits können jetzt nicht mehr nur gegen zusätzliche Bildschirmzeit, sondern auch gegen frei definierbare Belohnungen eingelöst werden. Neu ist außerdem die Möglichkeit, mehrere Haushalte miteinander zu verknüpfen. Das soll insbesondere Familien im Wechselmodell den gemeinsamen Alltag erleichtern.

Der Kalender unterstützt jetzt Termine mit Ortsangaben. Diese lassen sich direkt an die Karten-App übergeben, um die Navigation zu starten. Zusätzlich kann der Kalender des iPhones in die App eingeblendet werden. Im Wechselplan ist es jetzt möglich, Tage in Vormittag und Nachmittag aufzuteilen und getrennt zu behandeln.

Vollversion als Einmalkauf oder Abo

FamilyManager lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Ein grundlegender Leistungsumfang bleibt dauerhaft frei. Mit allen Funktionen kostet die Anwendung entweder 34,99 Euro im Jahr oder lässt sich als Einmalkauf für 89,99 Euro erwerben.