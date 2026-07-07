Congstar legt bei seinen Prepaid-Angeboten noch einen drauf. Mit seinem sogenannten Prepaid Flashsale bietet der Provider mehr Datenvolumen in seinem Prepaid Jahrespaket und in der Tarifstufe Prepaid Allnet M. Die Aktion läuft bis einschließlich 14. Juli.

365 GB im Jahrespaket

Einen nennenswerten Zuschlag gibt es auf jeden Fall beim Prepaid Jahrespaket von Congstar. Hier wird das enthaltene Datenvolumen von 240 GB auf 365 GB angehoben, der Provider wirbt mit dem Slogan „1 GB pro Tag“. Man kann sich das Datenvolumen jedoch frei über die zwölf Monate Laufzeit hinweg aufteilen und die Daten nur dann nutzen, wenn man sie gerade braucht. Die Surfgeschwindigkeit ist auf 25 Mbit/s im 5G-Netz beschränkt.

Der Preis für das Jahrespaket bleibt derweil unverändert bei 100 Euro. Neben dem enthaltenen Datenvolumen ist eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze enthalten.

Das Prepaid Jahrespaket von Congstar lässt sich dank den europäischen Roaming-Regeln auch im EU-Ausland nutzen. Wie bei den Haupttarifen der Telekom ist dabei auch bei der Telekom-Tochter Congstar die Schweiz inklusive.

Congstar bietet auch beim Prepaid Jahrespaket die Option GB+ als Inklusivleistung an. Wer nach Ablauf des Jahres für weitere zwölf Monate bucht, erhält automatisch jedes Jahr 10 GB Datenvolumen mehr.

Auch Prepaid Allnet M profitiert

Bei dem ebenfalls noch bis 14. Juli mit mehr Datenvolumen ausgestatteten Tarif Prepaid Allnet M sind im Rahmen der Aktion 33 GB statt 25 GB Datenvolumen enthalten.

Der Tarif schlägt alle vier Wochen mit einem Preis von 10 Euro zu Buche. Dafür bekommt man ebenfalls Flatrates für Telefonie und SMS zusätzlich zum enthaltenen Datenvolumen und profitiert davon, dass beim Datenroaming neben den EU-Ländern auch die Schweiz inklusive ist.

Auch hier surft man mit maximal 25 Mbit/s im 5G-Netz der Telekom und profitiert von der GB+-Option von Congstar. Im Tarif Prepaid Allnet M gibt es jedes Jahr ein Gigabyte Datenvolumen dazu.