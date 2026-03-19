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Nachfolger von „Art of Fauna“

„Art of Flora“ verbindet Pflanzenkunde mit Puzzle-Mechanik
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4 Kommentare 4

Der aus Österreich stammende Entwickler Klemens Strasser wurde bereits mehrfach mit einem Apple Design Award ausgezeichnet. Sein wohl bekanntestes Spiel dürfte das Tierpuzzle Art of Fauna sein. Mit Art of Flora hat Strasser jetzt einen Nachfolger am Start. Anstelle von Tieren steht hier die Welt der Pflanzen im Fokus.

Wie „Art of Fauna“ kombiniert auch „Art of Flora“ klassische Puzzle-Mechaniken mit Inhalten aus der Naturkunde. Das neue Spiel richtet sich sowohl an Gelegenheitsspieler als auch an Nutzer mit Interesse an botanischen Themen.

Historische Pflanzenillustrationen

Im Zentrum stehen historische Pflanzenzeichnungen aus mehreren Jahrhunderten. Im Mittelpunkt stehen historische Pflanzenillustrationen aus dem Zeitraum vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, die ursprünglich für wissenschaftliche Publikationen erstellt wurden. Darunter finden sich Illustrationen von bekannten Naturzeichnern, die sowohl dokumentarischen als auch künstlerischen Anspruch verfolgten.

Das Spielprinzip ist dabei im Wesentlichen gleich geblieben. Ähnlich wie bei einem Schiebepuzzle müssen die Bilder korrekt zusammengesetzt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, die auf der Rückseite befindlichen Texte zu sortieren, die Informationen zu den jeweiligen Pflanzen vermitteln sollen.

Art Of Flora

Künstlergalerie und Kids-Modus

Neu ist bei „Art of Flora“ eine Künstlergalerie, über die sich weitere Informationen zu den Bildern und deren Erschaffern abrufen lassen. Zudem hat Strasser einen Kids-Modus integriert, bei dem sich der Schwierigkeitsgrad der Puzzles exakter anpassen lässt.

Die App lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Optional lassen sich entweder fünf unterschiedliche Sets für jeweils 2,99 Euro oder das Komplettpaket mit 100 Puzzles für 8,99 Euro freischalten. Die einzelnen Karten behandeln Pflanzen aus unterschiedlichen Regionen der Welt, deren Verbreitung sich mithilfe einer begleitenden Kartenansicht nachvollziehen lässt

Laden im App Store
Art of Flora: Pflanzen Puzzle
Art of Flora: Pflanzen Puzzle
Entwickler: Klemens Strasser
Preis: Kostenlos+
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19. März 2026 um 16:08 Uhr von chris Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • flauschibärchen
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  • Ich habe schon das erste Puzzle von dem Entwickler.Habe auch das neue gleich runtergeladen und den Einmalkauf getätigt.Sowas schönes findet man doch selten.

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