Falt-iPhone: Dünnes Display-Glas als große Herausforderung
Es gibt neue Gerüchte zu dem für das kommende Jahr erwarteten ersten Falt-iPhone von Apple. Der Hersteller experimentiert dem Vernehmen nach weiter mit sogenanntem ultradünnem Glas. Ziel sei es, einen Faltbildschirm zu realisieren, der ohne sichtbare Falte auskommt.
Ein Brancheninsider lässt auf der Kurznachrichtenplattform Weibo wissen, dass in diesem Bereich längst noch nicht alle Herausforderungen bewältigt wurden. Allerdings bliebe bis zur geplanten Veröffentlichung im September 2026 ja noch etwas Zeit. Wir wollen in diesem Fall nicht mal ausschließen, dass Apple das Gerät zwar gemeinsam mit den Standardmodellen der nächsten iPhone-Generation ankündigt, sich bis zum Verkaufsstart jedoch mehr Zeit lässt, als bei gewöhnlichen iPhones der Fall.
Die von Apple benötigten Eigenschaften finden sich bei in der Industrie als Ultra Flexible Glass (UFG) oder Ultra Thin Glass (UTG) bekannten Werkstoffen, wie sie beispielsweise von Unique Technology Integral angeboten werden. Mit wem Apple in diesem Bereich konkret zusammenarbeitet, ist nicht bekannt. Im Rahmen des Testprogramms werden offenbar auch verschiedene Zulieferer evaluiert.
Zielvorgabe ist wohl, dass sich das von Apple erwartete Falt-iPhone zusammenklappen lässt, ohne dabei sichtbare Spuren im Bund des Displays zu hinterlassen.
Falte im Bund könnte problematisch sein
In der vergangenen Woche haben wir ebenfalls aus der asiatischen Zuliefererbranche Zeichnungen erhalten, die konkrete Abmessungen von Apples Falt-iPhone nennen. Dem zufolge ist das Gerät zusammengeklappt nur 9,6 Millimeter dick. Leider ging aus den Dokumenten jedoch nicht hervor, wie Apple die Herausforderung mit der Falz des gefalteten Displays gelöst hat.
Das Gerät soll außen über einen Bildschirm mit 5,49 Zoll Diagonale verfügen, während das innere Display ausgeklappt mit 7,76 Zoll in der Größenordnung des iPad mini liegt
Ich kenne niemanden mit einem faltbaren Smartphone und habe bei meinen vielen Zugreisen durch das Land auch erst einmal eine Person mit einem solchen gesehen. Bin gespannt, ob Apple es schafft, dieser Produktsparte Leben einzuhauchen oder ob es floppt (wie die Apple Vision Pro…)
Wie immer eine Preis Frage
Ich würde es nicht einmal für unter 1000 € nehmen
Ich kenne mehrere sowohl mit sehr großem und sehr kleinem. Praktische Geräte wenn man gerade das große benötigt aber was nicht stört ist ebens diese Falz. Mal sehen ob sie es ohne schaffen. Das wäre dann wieder dieses “ sie machen es spät aber besser“.
Hab mir versuchsweise eines gekauft. Nur um dann festzustellen, dass wenn ich es als Tablet nutze (zB Filme schauen), ich es nicht zeitgleich als Handy nutzen kann (zB parallel Nachrichten schreiben). Natürlich eine bahnbrechende Erkenntnis, aber es ist wir es ist.
also keine Ahnung was du für ein Gerät genutzt hast, aber mit meinem Fold geht das absolut problemlos….
In Düsseldorf/Köln, laufen einige damit rum. ;)
Wozu man das braucht verstehe ic noch immer nicht. Trennt man Handy von Tablet hat man mehr Leistung, ein größeres Display, keine Falte im Display UND zahlt auch noch weniger.
Warum genau sollte man sich so ein klobiges Ding, mit halb so großen Display, Knick in der Optik um >2500€ zulegen?!
Also mir würden schon spontan 2-3 Gründe einfallen, so ein Ding zu kaufen. Allerdings ist der Preis, der zur Zeit durch die Presse geht, absolut jenseits von gut und böse.
Übrigens stört mich eine Falte im Display erstaunlicherweise weniger (zumindest beim aktuellen Samsung Fold) als diese „Nodge“ beim iPhone.
Joa, mir würden schon ein bis drei Fälle einfallen, in denen sowas ganz nett ist. Ich denke aber in allen Fällen ist dann entweder die Zielgruppe zu klein oder der Preis zu hoch oder beides
Lass. ich raten, du warst auch die Fraktion… ich brauche kein Handy, ich bin nicht wichtig.
Unterwegs nutzt du das Foldable eher wie ein normales Telefon. dieses Jahr sind die iPhones gut bei 9 mm und bei vermuteten 9,x mm ist das Telefon zu dick. ich hatte das Honor Magic v3 mit aufgeklappten 4,35mm, schneller Ladung und sehr gut Power. Was denkst Du was ich zum iPhone Air sage? wow ist das dick. Wenn Du irgendwo ankommst, klappst Du das Telefon automatisch auf, wenn Dich diese mini Screen nervt. Das trainiert sich jeder individuell an, d.h. keiner hat das Fold permanent aufgeklappt. jeder Mensch ist anders. Man hat den Effekt wie bei einem Nokia Communicator oder ganzen Organizern von HTC. Gut das kennen die wenigsten hier, aber bevor ich nicht etwas getestet habe und nur eine Meinung aus Bildern oder Videos ziehe, bin einfach mal still und trommle nicht wie schlecht doch alles ist. Gerade dieser Satz mit den NIE triggert mich. Alles Neue ist immer Kacke und will man nicht. Frag mal Leute aus den 60ern, die kein Telefon haben wollten und jetzt die Erben ein Haus ohne Telekom Anschluss haben.
Ich brauche keins. Nicht so eins.
Liegt am Namen, ich auch nicht.
Pro Max 18 wird reichen für die Hosentasche
iPad mini für unterwegs in Bus und Bahn
Ansonsten 12.p IPad.
Wo ist der Markt, wo die Lücke?
iPhone air mit 2 Kameras würde mir reichen.
Naja ich kann mir das schon vorstellen, wenn es gut umgesetzt ist. Hab es mal mit dem iPad probiert und es dann als Kindertablet umfunktioniert, weil ich es einfach nie nutzte. Es ist wie mit der Kamera, die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat.
Geschmäcker sind ya verschieden, aber mir persönlich gefällt dieser Knick im Display nicht. Bekomme schon einen Anfall, wenn Fusseln drauf sind. Den Knick sieht und fühlt man ya so oder so.
Außerdem ist dieser Bereich mechanisch stark beansprucht, egal wie das konstruiert wird. Früher oder später wird entweder das Display oder die Mechanik den Arsch hoch machen, da führt kein Weg dran vorbei.
Schon erst recht nicht, weil Otto Normal sein Handy idR in der Hosentasche hat. Hier wird Dreck in jede Ritze gelangen.
Aber gut, sollte Apple sowas bringen, wirds sicher Abnehmer finden. Gespannt, OB und WIE.
Wieder mal ein Hirnfurz von Tim.
Naja, da furzen andere schon länger. Scheinbar gibts nen Markt für die Dinger. Ob der größer ist als die Influencer-Blase wird sich zeigen. Ich kann den Dingern bisher auch nichts abgewinnen. Kann sich aber ja noch ändern. Die Augen werden ja im Alter schlechter und wenn man dann größere Buchstaben….
Stimmt, die anderen furzen schon länger und das ziemlich erfolglos…
Letztendlich wird es seine Käufer finden .Die Frage ist nur ob es genug sind damit es ein Erfolg wird . Denke nicht das die Stückzahlen Apple glücklich machen werden. Das selbe gilt ja für das Air , ich liebe es nach wie vor aber denke nicht das es sich dauerhaft halten kann.
Wenn es mit dem Pencil für Notizen, Unterstreichungen usw. bedienbar ist, wäre es super für’s Business (Tagungen, Zug usw.) Ohne wäre es eine Spielerei für wenige gelangweilte Leute mit zu viel Geld (wie die Vision Pro).
Genau, dann wäre es auch was für mich. Ich kenne Leute die haben diese Flip-Teile und ich finde diese Falz ,wenn überhaupt sichtbar, nicht störend. Wenn Apple das noch besser hinbekommt – ok.
Bei den Konkurrenzprodukten von Samsung und Co kann man die Faltdisplays bereits mit dem Fingernagel beschädigen. Es gibt Gründe, wieso die nicht auch noch mit einem Zerstörungswerkzeug in Form eines Stiftes – egal wie weich – ausgeliefert werden. Auch Apple wird hier voraussichtlich nicht zaubern können.
Nach meiner Kenntnis und laut Duden ist „Falz“ maskulin
Et Falz darf ja wohl selbst entscheiden, welche Pronomen et verwenden möchte und als was et sich identifiziert! Wo lebst du?
Borr, das hat ja die Dicke von meinem zweiten Handy, dem Nokia 9110 Communicator den gab es gefühlt vor 20 Jahren.
Der war dicker
Deine Erinnerung bedarf der Kalibrierung – der Communicator war mehr als zweieinhalbmal so dick …
Ich finde das durchaus interessant. Kollegen haben sowas aus der android Ecke, was für mich aber aufgrund der SW keine Option ist.
Mit iOS würde ich das durchaus kaufen, da es mich nervt mehrere Geräte mitzunehmen. Da hat das seine Reiz. Mal sehen, ob, wie und vor allem wie teuer es kommt.
Hoffe es gibt weiterhin ein normales Pro Max ohne Abstriche bei der Ausstattung
Ich möchte von Apple kein Mimimi hören!
Samsung zeigt bereits in 7. Generation was möglich ist! Die bringen als nichts Neues auf den Markt
Und jetzt sogar mit einem 3-Fach Falter…
Sollte es wie auf dem Bild, also wie ein Pixel aussehen, fehlt es an inovation und wird scheitern…
Die Dinger sind halt auch ziemlich kacke. Falten und bei Dreck knirscht es.
So ein Schr…. braucht kein Mensch!!!
Große Herausforderungen für Apple, die andere schon gelöst haben.
Wie sinnfrei dieser nahezu quadratische Formfaktor im aufgeklappten Zustand ist, zeigt MKBHD in seinem aktuellen Video.
Dieses Gerede: ich kenne keinen; ich brauche es nicht; ich weiß es besser…Blabla Klugscheiss-Modus…
Erinnert mich so an 2008.Da wussten es auch alle besser. Niemand braucht ein Smartphone.
Ich stimme zu. Teilweise unsägliche und populistische Beiträge.