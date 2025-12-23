Betroffen sind vor allem deutsche Kinderhörspiele
Spotify Kinderprofile: Hörspiele in Familienkonten nicht verfügbar
Viele Familien berichten im Community-Forum des Musik-Streaming-Dienstes Spotify von Problemen mit den kürzlich neu eingeführten Jugendprofilen.
In den Kinderprofilen lassen sich zahlreiche Hörspiele und Audiobooks nicht mehr abspielen. Statt der Inhalte erscheint eine Verfügbarkeits-Fehlermeldung, während die gleichen Titel in den Erwachsenenprofilen der Familie weiterhin laufen. Das deutet darauf hin, dass nicht der Katalog selbst betroffen ist, sondern eine interne Freigabe oder Filterlogik, die speziell für Kinderkonten greift.
Geteilte Playlists funktionieren nur teilweise
Zusätzlich kommt es bei gemeinsam genutzten Playlists zu Einschränkungen. In einzelnen Konten tauchen geteilte Inhalte gar nicht mehr auf oder sie werden angezeigt, lassen sich aber nicht öffnen. Teilweise sind Playlists sichtbar, reagieren jedoch ohne Wiedergabe. Auffällig ist, dass die Fehler nicht einheitlich auftreten. In manchen Familien kann ein Kind Playlist A abspielen, während sie bei einem zweiten Kind komplett ausfällt. Bei anderen Konten ist es genau umgekehrt. Neue Playlists lassen sich zudem häufig nicht zuverlässig teilen oder sie erscheinen erst mit deutlicher Verzögerung.
Nutzer berichten, dass die üblichen Versuche zur Fehlerbehebung, etwa das neue Installieren der App, das leeren des Cache oder mehrfaches Ab- und Anmelden keine Wirkung zeigen. Der Fehler tritt auf unterschiedlichen Geräten und Systemen auf, darunter auch auf iPhone und iPad
Besonders häufig werden deutschsprachige Hörspielreihen genannt, darunter Die drei Fragezeichen, Bibi und Tina, TKKG oder Bibi Blocksberg. Die Häufung der Berichte aus Deutschland legt nahe, dass der Fehler regional begrenzt sein könnte oder hier besonders sichtbar wird. Einzelne Nutzer melden zwar, dass einzelne Titel wieder auswählbar sind, die Wiedergabe aber weiterhin scheitert.
Gleichzeitig wächst die Kritik an der Kommunikation: Zwar wird im Support-Bereich und in der moderierten Diskussion auf eine interne Prüfung verwiesen, konkrete Angaben zur Ursache oder zu einem Zeitplan seitens Spotify fehlen jedoch.
Tja, das nennt sich wohl dann Fast-Monopol. Der Markt gibt das Verhalten von Spotify doch her. Denen sind die paar Kunden die ggf gehen völlig egal. In diesem Sinne ein Frohes Fest!
Genau das gleiche Problem bei uns auch. 4 Kids und die ganzen Hörspiel-Favoriten sind nicht verfügbar. Sehr ärgerlich… :-/
Haben das auch…
Ich habe hierzu ebenfalls bereits meinen Unmut im Forum geäußert. Habe das Profil meiner Tochter in einen Managed Account konvertiert und anschließend waren alle Hörspiele nicht mehr verfügbar. Damit nimmt man Kinderaccounts Inhalte weg, die speziell für Kinder gemacht sind. Völlig sinnbefreit.
Zum Glück gibt es andere Anbieter als Spotify – zudem auch günstiger und häufig mehr Funktionen.
Aber es ist wie mit WhatsApp – es nutzten „alle“, also überlegt man nicht und nutzt es auch.
Kann selbst – für Applenutzer – AppleMusic sehr empfehlen.
Spotify und WhatsApp sind wirklich vergleichbar. Kaum jemand macht sich Gedanken darüber ob es bessere Alternativen gibt wie beispielsweise iMessage, Signal bzw. bei Music Apple Music oder meinetwegen auch Deezer. Es wird einfach benutzt weil es jeder benutzt.
+1
Es gibt nichts Vergleichbares.
Spotify hat Spotify Connect (AirPlay ist NICHT vergleichbar)
Funktioniert mit Alexa problemlos (weder Youtube Music noch Apple Music funktionieren vergleichbar)
Ich hab gerade wieder alles durchgetestet weil ich keinen Bock auf Spotify Preise habe…
Vielleicht ist es auch beabsichtigt wie bei Disney+?
Kinderkonten kann man ohne kostenpflichtes Extra anhängen. Erwachsenenkonten kosten aber extra.
Bei Disney+ sind die Disney und Pixar Kinderfilme nicht abrufbar und man soll bewusst ein Erwachsenenkonto hinzubuchen damit die Kinder die Kinderfilme auch gucken können…
Ich hab die Kinder-Profile extra als normale gelassen und nur die expliziten Inhalte deaktiviert. Solche Gängeleien nerven einfach nur.
Wir haben das gleiche Problem, nervt extrem. Kinderkonten sind NICHT kostenlos sondern zählen als richtiger Account! Dauert jetzt schon Wochen…
Bringt es was, die Abbuchung zurückzuholen, um den Druck zu erhöhen? Provoziert möglicherweise eine Kontosperrung, oder?