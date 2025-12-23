Spotify Kinderprofile: Hörspiele in Familienkonten nicht verfügbar

Viele Familien berichten im Community-Forum des Musik-Streaming-Dienstes Spotify von Problemen mit den kürzlich neu eingeführten Jugendprofilen.

In den Kinderprofilen lassen sich zahlreiche Hörspiele und Audiobooks nicht mehr abspielen. Statt der Inhalte erscheint eine Verfügbarkeits-Fehlermeldung, während die gleichen Titel in den Erwachsenenprofilen der Familie weiterhin laufen. Das deutet darauf hin, dass nicht der Katalog selbst betroffen ist, sondern eine interne Freigabe oder Filterlogik, die speziell für Kinderkonten greift.

Geteilte Playlists funktionieren nur teilweise

Zusätzlich kommt es bei gemeinsam genutzten Playlists zu Einschränkungen. In einzelnen Konten tauchen geteilte Inhalte gar nicht mehr auf oder sie werden angezeigt, lassen sich aber nicht öffnen. Teilweise sind Playlists sichtbar, reagieren jedoch ohne Wiedergabe. Auffällig ist, dass die Fehler nicht einheitlich auftreten. In manchen Familien kann ein Kind Playlist A abspielen, während sie bei einem zweiten Kind komplett ausfällt. Bei anderen Konten ist es genau umgekehrt. Neue Playlists lassen sich zudem häufig nicht zuverlässig teilen oder sie erscheinen erst mit deutlicher Verzögerung.

Nutzer berichten, dass die üblichen Versuche zur Fehlerbehebung, etwa das neue Installieren der App, das leeren des Cache oder mehrfaches Ab- und Anmelden keine Wirkung zeigen. Der Fehler tritt auf unterschiedlichen Geräten und Systemen auf, darunter auch auf iPhone und iPad

Betroffen sind vor allem deutsche Kinderhörspiele

Besonders häufig werden deutschsprachige Hörspielreihen genannt, darunter Die drei Fragezeichen, Bibi und Tina, TKKG oder Bibi Blocksberg. Die Häufung der Berichte aus Deutschland legt nahe, dass der Fehler regional begrenzt sein könnte oder hier besonders sichtbar wird. Einzelne Nutzer melden zwar, dass einzelne Titel wieder auswählbar sind, die Wiedergabe aber weiterhin scheitert.

Gleichzeitig wächst die Kritik an der Kommunikation: Zwar wird im Support-Bereich und in der moderierten Diskussion auf eine interne Prüfung verwiesen, konkrete Angaben zur Ursache oder zu einem Zeitplan seitens Spotify fehlen jedoch.

