WhatsApp: Verknüpftes Zubehör besser im Blick

Nutzer von WhatsApp erhalten künftig einen besseren Überblick über die mit der Messenger-App verbundenen Zubehörgeräte. Die Liste der verknüpften Geräte wird um einen Bereich namens Zubehör erweitert, in dem sich dann mit dem Messenger verbundene Geräte wie die Apple Watch, KI-Brillen oder vergleichbare Zubehörgeräte finden.

Es ist anzunehmen, dass die Entwickler des Messengers auf diese Weise dafür sorgen wollen, dass ihre Nutzer mehr Kontrolle über die Verwendung der App erhalten. Bei den hier bisher schon angezeigten „Verknüpften Geräten“ handelt es sich um Computer, auf denen WhatsApp genutzt wird oder zusätzlich verbundene iPads und Mobiltelefone.

Die Verknüpfung zu solchen Geräten muss aktiv mithilfe eines QR-Codes oder Bestätigungscodes erstellt werden. Verknüpftes Zubehör greift dagegen automatisch auf den Messenger zu, wenn die Funktion in der zugehörigen App aktiviert wurde. Im Unterschied zu klassischen verknüpften Geräten lassen sich Zubehörgeräte nicht direkt in den WhatsApp-Einstellungen trennen. Wer die Verbindung zu einer Apple Watch oder oder einem anderen entsprechenden Gerät aufheben möchte, muss die App von der Uhr entfernen oder die Verknüpfung über das Zubehör auflösen.

Bei uns erscheint die neue Rubrik bereits in den Einstellungen von WhatsApp. Wer hier noch nichts sieht, muss sich noch ein wenig gedulden. Die Funktion wird offenbar stufenweise für alle Nutzer freigegeben.

Frage-Sticker im Status

In den Status-Updates sind jetzt zudem sogenannte Fragen-Sticker verfügbar. Beim Erstellen eines Status kann man über das Sticker-Menü eine Frage hinzufügen. Die von anderen Nutzern daraufhin erhaltenen Antworten werden anschließend gesammelt angezeigt.

Der Einsatzzweck für die Frage-Sticker ist denkbar vielseitig. Im oben eingebetteten Beispielvideo der WhatsApp-Entwickler wird auf diesem Weg nach einem Rezept gefragt. Das ist zumindest dann sinnvoll, wenn man hierfür keine KI bemühen will, sondern auf besonders gute Tipps von seinen Freunden hofft.