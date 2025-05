Bosch Spexor: Mobile Alarmanlage ab Juli stumm

Bosch dreht seiner mobilen Alarmanlage Spexor in wenigen Wochen den Hahn ab. Das Gerät wurde vor fünf Jahren vorgestellt und anfangs auch regelmäßig um neue Funktionen erweitert. Allem Anschein nach konnten sich die potenziellen Käufer jedoch vor allem mit dem damit verbundenen Abo-Konzept nicht anfreunden. Für Zusatzfunktionen angefangen von einer Pollenwarnung bis hin zum Brandmelder wurden unterschiedlich hohe Nutzungsgebühren fällig. Der Preis für die Onlineanbindung über eine integrierte eSIM war dagegen mit 12 Euro im Jahr absolut vertretbar.

Das Ende der Unterstützung war zwar absehbar, dennoch hätten wir uns gewünscht, dass Bosch dafür sorgt, dass die Käufer des immerhin 250 Euro teuren Geräts noch etwas länger von ihrer Investition profitieren können. Der Verkauf des Spexor wurde bereits im Frühjahr 2023 eingestellt. Bosch hat dies damit begründet, dass die Nachfrage nach dem Gerät wesentlich hinter den internen Erwartungen zurückgeblieben sei.

Das nun anstehende komplette Aus für den Spexor begründete Bosch damit, dass die Kosten für den laufenden Betrieb und die App-Aktualisierungen in keinem Verhältnis mehr zur Nachfrage stehen. Dabei betont das Unternehmen, dass seine hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards hierbei ein wesentlicher Faktor seien.

Ab 1. Juli 2025 Sondermüll

Bosch will die für den Betrieb von Spexor erforderlich Server am 1. Juli 2025 abschalten. Von diesem Zeitpunkt an kann weder das Gerät noch die zugehörige App weiter genutzt werden. Der Hersteller betont, dass es auch keine Möglichkeit gibt, den Spexor über diesen Zeitpunkt hinaus lokal über eine WLAN-Anbindung zu verwenden.

Eventuell noch aktive Abonnements laufen automatisch nach dem 30. Juni dieses Jahres aus. Bosch weist darüber hinaus darauf hin, dass am 1. Juli auch alle vorhandenen Nutzerdaten den DSGVO-Vorgaben entsprechend gelöscht werden.

Der Spexor ist danach ein Fall für den Sondermüll. Ausgediente Geräte sollen zur fachgerechten Entsorgung bei entsprechenden Rückgabe- oder Sammelsystemen abgegeben werden.