F.A.Z. stellt Inhalte per CarPlay zur Verfügung

Die F.A.Z. geht in diesem kurzen Hilfe-Artikel ausführlich auf die neue CarPlay-Integration ein. Diese sollte zur Verfügung stehen, sobald auch die sogenannten „F+ Artikel“ in der App angezeigt werden und sich zum Lesen aufrufen lassen.

Gute Nachrichten für Leser und Leserinnen der Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.). Diese hat ihr bereits stattliches Audio-Angebot nun auch auf die hauseigene Nachrichten-Applikation FAZ.NET ausgebaut und bietet deren Inhalte jetzt auch in Hörfassungen für den Konsum im Auto an.

