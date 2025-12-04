Oneisall: WLAN-Futterautomat erhält moderne Applikation

Wer seine Katze beim Essen nicht unbedingt fotografieren möchte, so wie es die PETKIT-Futterautomaten machen, der ist mit den schlichten WLAN-Modellen von Oneisall hervorragend bedient. Das 3-Liter-Modell haben wir im Sommer ausführlich vorgestellt.

Jetzt erhalten die Futterautomaten von Oneisall eine überarbeitete iPhone-App, die das Zusammenspiel zwischen Gerät und Nutzer erleichtert. Die neue Anwendung löst die bisherige, funktional gehaltene Version ab und präsentiert sich mit einer übersichtlicheren Startseite, klar strukturierten Menüs und einer insgesamt moderneren Gestaltung.

Nutzer sehen nun auf einen Blick den Füllstand des Tanks, den Zustand des Trocknungsmittels sowie die verbleibende Akkulaufzeit. Auch manuelle Auslösungen und die zuletzt ausgegebenen Portionen werden deutlicher dargestellt.

Neues Design, klare Oberflächen

Die App dient weiterhin als zentrale Schnittstelle für Zeitpläne und spontane Fütterungen, kommt nun aber mit einer deutlich klareren Oberfläche, die intuitiver aufgebaut ist. Fütterungszeiten lassen sich nun schneller anlegen und bearbeiten. Die Darstellung des Tagesplans wurde vereinfacht. Die Anwendung informiert weiterhin zuverlässig über Fehlermeldungen und niedrige Füllstände. Für Haushalte mit mehreren Personen gibt es nach wie vor die Möglichkeit, den Zugriff zu teilen.

Im Gerätemenü sind die Funktionen zur Verwaltung aufgeräumt. Firmwareupdates, Anleitungen und Netzwerkeinstellungen sind klar voneinander getrennt. Die Organisation wirkt durchdachter als in der bisherigen Version. Der Hersteller hat zudem einen Hilfebereich ergänzt, der grundlegende Fragen und Abläufe erläutert.

Der Oneisall Futterautomat selbst arbeitet unverändert als Trockenfutterspender für kleine Portionen. Die Mechanik mit dem Lamellenarm verteilt das Futter gleichmäßig in den Edelstahlnapf. Im Alltag bleibt das Gerät leise und zuverlässig. Die App macht es einfacher, die geplanten Fütterungen einzusehen und bei Bedarf kurzfristig anzupassen.

Wartungsarm und funktional

Der integrierte Akku hält mehrere Wochen durch. Die App erinnert rechtzeitig an das Nachladen und zeigt die verbleibende Laufzeit nun deutlicher an. Auch der Status des Trocknungsmittels wird prominenter eingebunden.

Bei uns arbeitet der Futterautomat, um neben dem guten Nassfutter etwas Abwechslung anzubieten und dient zusätzlich als „Notfallsystem“, wenn sich die Ankunft zu Hause einmal deutlich verzögern sollte.