iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 942 Artikel

Füttert zeitgesteuert und spontan

Oneisall: WLAN-Futterautomat erhält moderne Applikation
Artikel auf Mastodon teilen.
9 Kommentare 9

Wer seine Katze beim Essen nicht unbedingt fotografieren möchte, so wie es die PETKIT-Futterautomaten machen, der ist mit den schlichten WLAN-Modellen von Oneisall hervorragend bedient. Das 3-Liter-Modell haben wir im Sommer ausführlich vorgestellt.

Oneisall Automat

Jetzt erhalten die Futterautomaten von Oneisall eine überarbeitete iPhone-App, die das Zusammenspiel zwischen Gerät und Nutzer erleichtert. Die neue Anwendung löst die bisherige, funktional gehaltene Version ab und präsentiert sich mit einer übersichtlicheren Startseite, klar strukturierten Menüs und einer insgesamt moderneren Gestaltung.

Nutzer sehen nun auf einen Blick den Füllstand des Tanks, den Zustand des Trocknungsmittels sowie die verbleibende Akkulaufzeit. Auch manuelle Auslösungen und die zuletzt ausgegebenen Portionen werden deutlicher dargestellt.

Neues Design, klare Oberflächen

Die App dient weiterhin als zentrale Schnittstelle für Zeitpläne und spontane Fütterungen, kommt nun aber mit einer deutlich klareren Oberfläche, die intuitiver aufgebaut ist. Fütterungszeiten lassen sich nun schneller anlegen und bearbeiten. Die Darstellung des Tagesplans wurde vereinfacht. Die Anwendung informiert weiterhin zuverlässig über Fehlermeldungen und niedrige Füllstände. Für Haushalte mit mehreren Personen gibt es nach wie vor die Möglichkeit, den Zugriff zu teilen.

Oneisall App

Im Gerätemenü sind die Funktionen zur Verwaltung aufgeräumt. Firmwareupdates, Anleitungen und Netzwerkeinstellungen sind klar voneinander getrennt. Die Organisation wirkt durchdachter als in der bisherigen Version. Der Hersteller hat zudem einen Hilfebereich ergänzt, der grundlegende Fragen und Abläufe erläutert.

Futterplaene Anlegen

Der Oneisall Futterautomat selbst arbeitet unverändert als Trockenfutterspender für kleine Portionen. Die Mechanik mit dem Lamellenarm verteilt das Futter gleichmäßig in den Edelstahlnapf. Im Alltag bleibt das Gerät leise und zuverlässig. Die App macht es einfacher, die geplanten Fütterungen einzusehen und bei Bedarf kurzfristig anzupassen.

Wartungsarm und funktional

Der integrierte Akku hält mehrere Wochen durch. Die App erinnert rechtzeitig an das Nachladen und zeigt die verbleibende Laufzeit nun deutlicher an. Auch der Status des Trocknungsmittels wird prominenter eingebunden.

Bei uns arbeitet der Futterautomat, um neben dem guten Nassfutter etwas Abwechslung anzubieten und dient zusätzlich als „Notfallsystem“, wenn sich die Ankunft zu Hause einmal deutlich verzögern sollte.

Produkthinweis
oneisall 3L Futterautomat Katze Kabellos, Katzenfutter Automat, 2.4G WiFi, APP-Steuerung, 100 Tage... 59,98 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
04. Dez. 2025 um 09:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Moin, aus eurer Erfahrung, wie lange hält die Batterie?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42942 Artikel in den vergangenen 6669 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven