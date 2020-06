Exert zeigt Trainings-Statistiken auf der Apple Watch

Exert ist eine Apple Watch-App ohne iPhone-Pendant, die sich für einen guten Euro direkt aus dem App Store am Handgelenk laden lässt. Hat man der Anwendung Zugriff auf die eigenen Gesundheitsdaten gewährt, zeigt Exert die Trainings-Statistiken der zurückliegenden Tage übersichtlich an.

Das war es auch schon. Die App zielt in erste Linie auf Apple Watch-Anwender, denen Apples Aufbereitung der eigenen Trainings-Anstrengungen zu unübersichtlich und verschachtelt, zu komplex oder auch zu simpel ist – Kritik an Apples Interface gibt es hier ja für gewöhnlich aus beiden Lagern.

Entwickler Andreas Gustafsson erklärt seinen Ansatz folgendermaßen:

Die Apple Watch eignet sich hervorragend zur Erfassung Deiner Trainingsdaten. Allerdings werden diese Informationen in der Regel über verschiedene Apps sowohl auf der Apple Watch als auch auf dem iPhone verstreut. Um einen ganzheitlichen Überblick auf das eigene Training zu erhalten, muss man zwischen Apps wechseln, zudem kommt es vor, dass diese nicht direkt auf der Apple Watch zugänglich sind. […] Außerdem sind sie hauptsächlich dazu gedacht, Ihnen bei der Aufzeichnung Ihrer Daten zu helfen, und nicht, sie zu visualisieren.

Die Watch-App funktioniert auch unterwegs – also ohne iPhone in der Nähe – und zeigt in ihrer Komplikation die Workout-Dichte der vergangenen 7 Tage an. Nach dem Tap hier drauf wird die letzte Woche ausgewertet. Exert zeigt hier die Herzfrequenz-Zonen der Trainings, die durchschnittliche Dauer und eine Einzelauswertung.

Wer also stets 60 Minuten mit gleicher Intensität läuft, sieht hier wenig Abwechslung, dennoch gefällt uns die Idee nicht nur die Trainingsdaten, sondern direkt auch eine kleine Auswertung mit am Handgelenk zu führen. Was kann man bei 1,09 Euro schon falsch machen.