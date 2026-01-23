Matter-Steckdosen: SwitchBot macht seinen Mini Plug günstiger

Wir hatten ja eben erst zum Thema, dass Schaltsteckdosen mit Matter-Unterstützung zunehmend günstiger werden. Jetzt bietet auch SwitchBot seinen mit Matter kompatiblen Plug Mini für nur 8,99 Euro an. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit. Spätestens von Montag an soll die Steckdose wieder teurer werden.

Der SwitchBot Plug Mini lässt sich über WLAN direkt mit Smarthome-Systemen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant verbinden. Neben seiner Funktion als Schaltsteckdose verfügt das Gerät über die Möglichkeit, den Energieverbrauch verbundener Geräte zu messen. Diese Option steht bislang allerdings nur in der App des Herstellers zur Verfügung. Über Apples Home-App oder Siri kann man die Steckdose ein- und ausschalten sowie in Automationen einbinden.

Wenn kein WLAN verfügbar ist, kann der Plug Mini auch über Bluetooth mit kompatiblen Geräten oder der Hersteller-App kommunizieren. SwitchBot betont zudem, dass die Steckdose besonders kompakt konzipiert wurde, um die Verwendung auch in Doppel- sowie Mehrfachsteckdosen zu ermöglichen. Die maximale Leistungsaufnahme verbundener Geräte darf 3.840 Watt betragen.

Aktuelle Probleme mit der Hama-Matter-App

Bezüglich der kürzlich von uns angesprochenen Verbindungsprobleme der Matter-Steckdose von Hama haben wir mittlerweile eine Antwort vom Hersteller erhalten. Demnach gibt es derzeit Probleme mit der Einbindung von Matter-Geräten in der Hama-App.. Hiervon sei allerdings vor allem die Möglichkeit betroffen, ein solches Gerät mithilfe der Funktion „Share over Matter“ für andere Systeme freizugeben.

Es sollte jedoch weiterhin funktionieren, ein bereits in Apple Home eingebundenes Gerät auch in der Hama-App zu verwalten beziehungsweise darüber auf die Energiemessung zuzugreifen. Hierfür muss man laut Hama jedoch zunächst den Kopplungsmodus über die Einstellungen der Steckdose in der Home-App von Apple aktivieren. Mit dem hier ausgegebenen Code könne man die Steckdose dann in der Hama-App hinzufügen.