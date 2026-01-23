Wie Hama mit Energiemessungsfunktion
Matter-Steckdosen: SwitchBot macht seinen Mini Plug günstiger
Wir hatten ja eben erst zum Thema, dass Schaltsteckdosen mit Matter-Unterstützung zunehmend günstiger werden. Jetzt bietet auch SwitchBot seinen mit Matter kompatiblen Plug Mini für nur 8,99 Euro an. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit. Spätestens von Montag an soll die Steckdose wieder teurer werden.
Der SwitchBot Plug Mini lässt sich über WLAN direkt mit Smarthome-Systemen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant verbinden. Neben seiner Funktion als Schaltsteckdose verfügt das Gerät über die Möglichkeit, den Energieverbrauch verbundener Geräte zu messen. Diese Option steht bislang allerdings nur in der App des Herstellers zur Verfügung. Über Apples Home-App oder Siri kann man die Steckdose ein- und ausschalten sowie in Automationen einbinden.
Wenn kein WLAN verfügbar ist, kann der Plug Mini auch über Bluetooth mit kompatiblen Geräten oder der Hersteller-App kommunizieren. SwitchBot betont zudem, dass die Steckdose besonders kompakt konzipiert wurde, um die Verwendung auch in Doppel- sowie Mehrfachsteckdosen zu ermöglichen. Die maximale Leistungsaufnahme verbundener Geräte darf 3.840 Watt betragen.
Aktuelle Probleme mit der Hama-Matter-App
Bezüglich der kürzlich von uns angesprochenen Verbindungsprobleme der Matter-Steckdose von Hama haben wir mittlerweile eine Antwort vom Hersteller erhalten. Demnach gibt es derzeit Probleme mit der Einbindung von Matter-Geräten in der Hama-App.. Hiervon sei allerdings vor allem die Möglichkeit betroffen, ein solches Gerät mithilfe der Funktion „Share over Matter“ für andere Systeme freizugeben.
Es sollte jedoch weiterhin funktionieren, ein bereits in Apple Home eingebundenes Gerät auch in der Hama-App zu verwalten beziehungsweise darüber auf die Energiemessung zuzugreifen. Hierfür muss man laut Hama jedoch zunächst den Kopplungsmodus über die Einstellungen der Steckdose in der Home-App von Apple aktivieren. Mit dem hier ausgegebenen Code könne man die Steckdose dann in der Hama-App hinzufügen.
Der Preis ist verlockend. Shelly läuft trotzdem bei mir am stabilsten.
hat bei mir nicht nur nach ein paar tagen die verbindung verloren, wie ander wlan smart plugs von anderen firmen – sondern ließ sich gleich gar nicht in mein homekit integrieren. sehr schade.
bei mir funktionieren nur tink länger (3 monate bis zum ersten verbindungsabbruch) und tepo bisher noch kein ausfall – sicherheitshalber, zuhause und vor allen dingen im büro, bin ich zumindest wieder beim guten alten zigbee mit hub gelandet. keinerlei verbindungsabbrüche – überhaupt noch nie, seit mehr als jahren (hue und aqara).
Check mal deine Rechtschreibprüfung und Check mal deinen Router.
Ich habe überwiegend billige Stecker von Meross. Diese funktionieren ohne Probleme
Meross funktioniert bei Dir ohne Unterbrechung? Du Glücklicher.
Habe zwei davon im Einsatz – sie verlieren immer wieder die Verbindung und sind so unbenutzbar. Nie wieder.
„Wie Hama“ nur über wlan..
Matter-over-WiFi Geräte sollte man generell meiden. Wenn man auf Matter setzen möchte, ist ein Wechsel auf Matter-over-Thread die bessere Wahl (wie etwa die Eve Energy oder die neuen IKEA-Steckdosen, sobald diese verfügbar sind). Viele WiFi-Smarthome Geräte und Sensoren belasten das WLAN unnötig und beanspruchen wertvolle Airtime, die dann anderen (wichtigeren) Endgeräten fehlt. Das führt oft zu vermeidbaren Verbindungsproblemen. Man sollte WiFi nicht erzwingen, wenn es für diesen speziellen Einsatzzweck technisch überlegene Alternativen gibt. Ich nutze ausschließlich Thread-Geräte (alles neue von IKEA und Eve) in Kombination mit Home Assistant, diese laufen bei mir genauso stabil wie meine verbleibenden ZigBee Geräte, wenn nicht sogar noch performanter und stabiler.
@Rtc, es gibt noch die Onvis Thread Steckdose. Funktionieren, sind optisch aber nicht schon schön wie die Eve und haben auch weniger Funktionen wie z.B. Strom messen.
Ja, stimmt. Aber mit denen habe ich keine Erfahrung, eben weil sie so hässlich sind und eben die fehlende Energiemessung. Die Eve Energy sind leider verdammt teuer, aber auch sehr gut. Die neuen IKEA GRILLPLATS sollen ja dann wohl unter 10 € kosten, ich hatte allerdings bei den IKEA ZigBee-Steckern (TRETAKT) bei manchen Problemen mit den Relais nach kurzer Zeit. Ich hoffe, die neuen sind in dieser Hinsicht besser.
Thread Geräte sollten auch sparsamer im Energieverbrauch sein oder?
Ja, das auch, neben weiteren Vorteilen gegenüber WiFi. Sie bilden genau wie ZigBee Geräte ein eigenes Mesh-Netzwerk. Dabei sind sie jedoch nicht auf einen zentralen Koordinator angewiesen, sondern können über mehrere Border Router gleichzeitig gesteuert werden.
Sehe ich auch so. WLAN-Geräte wirklich nur dann, gibt es gar keine Alternative. Bei mir ist Thread auf Platz 1, dann kommt Zigbee, dann erst WLAN.
Kauft euch die nous a1 mit zigbee. Die Dinger sind immernoch wesentlich effizienter was eigenverbrauch angeht und in ha funktioniert alles tadellos. Auch das Auslesen von Energie
Alle reiten hier auf den sparsameren Verbrauch hier rum, wovon reden wir hier? Anstelle von 1 Watt bei einem Wifi Plug dann 0,5 Watt bei Thread? Das macht doch bei einem Plug der an der Steckdose hängt keinen signifikanten Unterschied. Anders sieht es bei einem batteriebetriebenen Sensor oder Kontakt aus, da kann ich das Argument nachvollziehen.
Irgendwie kommt bei mir täglich immer nachts gegen 03:30 die Nachricht dass der Plug offline ist.
Das ist aber auch exakt die Zeit in der dein Router die Verbindung Neustädter, oder?
könntet ihr mal einen vergleich der ganzen stecker bringen bitte