Eve Fenstersensoren unterstützen Thread – Eve-HomeKit-App springt auf den Mac

Die aktuelle Generation der Tür-Fenster-Sensoren Eve Door & Window unterstützt jetzt den Kommunikationsstandard „Thread“. Die Funktionserweiterung wird im Rahmen eines Firmware-Updates für die Geräte bereitgestellt. Die Kontaktsensoren sind damit das erste Eve-Produkt, das alternativ zu Bluetooth auch per Thread kommunizieren kann. Ein entsprechendes Update für die Steckdose Eve Energy will der Hersteller in Kürze ebenfalls ausliefern.

Thread wird für Apple-Nutzer als bessere Alternative zu Bluetooth interessant, seit Apple die Implementierung des Standards mit dem HomePod mini angekündigt hat. Das neue Netzwerkprotokoll ermöglicht es, HomeKit-Geräte in Form eines Mesh-Netzwerks miteinander zu verbinden. Somit müssen die einzelnen Geräte für komfortable und ortsunabhängige Steuerung nicht mehr wie bisher über Bluetooth direkt mit einem HomePod oder Apple TV verbunden sein, sondern können auch untereinander als „Repeater“ fungieren. Damit wollen Apple und die Hersteller von Bluetooth-Zubehör einem der größten Nachteile dieser Geräte entgegenwirken. Anders als WLAN- oder Zigbee-Produkten kommt es bei reinen Bluetooth-Verbindungen in größeren Wohnungen und Häusern gerne zu Reichweitenproblemen.

Der HomePod mini ist das erste Apple-Gerät, das den noch jungen Standard unterstützt. Apple nutzt die Thread-Technologie hier auch für die Kommunikation der kleinen HomePods untereinander. Als erstes Zubehör mit Thread-Unterstützung hat Nanoleaf bereits Anfang November neue HomeKit-Leuchtmittel vorgestellt.

Eve HomeKit-App in Version 5.0

In Verbindung mit der neuen Firmware für die Sensoren hat Eve auch ein rundes Update für die hauseigene HomeKit-App veröffentlicht. Eve 5.0 lässt sich jetzt erstmals auch auf dem Mac verwenden. Die neue Version kommt als Universal-App für iOS-Geräte und den Mac, auf letzterem zeigt sie sich zudem auch für Apples M1-Prozessoren optimiert. Die Verbesserungen und Neuerungen mit der Programmversion 5.0 betreffend liefert uns Eve die folgenden Stichpunkte: