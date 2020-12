Controller für HomeKit in Version 5.0 deutlich ansprechender

Mit Controller für HomeKit hat eine der mächtigsten HomeKit-Apps den Sprung auf Version 5.0 gemacht. Auf die damit verbundenen Änderungen beim Preismodell haben wir bereits hingewiesen. Zum ursprünglichen Preis der Vollversion gibt es jetzt nur noch ein Jahresabo und für eine Lifetime-Lizenz muss man mittlerweile 29,99 Euro hinlegen. Ein happiger Preis, dafür kann die Anwendung jedoch mit einem enormen Leistungsumfang punkten, darunter die Möglichkeit, Backups seiner HomeKit-Einstellungen zu erstellen und umgekehrt auch wieder einzuspielen.

Bemerkenswert mit Blick auf die neu veröffentlichte Version 5.0 ist vor allem die überarbeitete Benutzeroberfläche. Was sich zuvor noch teils ungelenk und wenig ansprechend präsentiert hat, wird jetzt nicht nur eleganter, sondern auch besser strukturiert und informativer angezeigt. Als Beispiel seht ihr unten die neue Übersichtsseite der Automationen, auf der jetzt neben den Titeln direkt weitere Details zu den Vorgängen angezeigt werden.

Gold wert kann die in die App integrierte Backup-Funktion sein. Wenn ihr hier eure HomeKit-Installationen regelmäßig sichert, spart ihr euch möglicherweise viel Arbeit. HomeKit selbst hat ja hier und da schon mit vergessenen Namen und Einstellungen für Ärger gesorgt. Ebenso erreichen uns in regelmäßigen Abständen Zuschriften von Lesern, denen es bei einer von der Philips-Hue-App gewünschten Synchronisierung Raumnamen und Gerätestandorte durcheinander gewürfelt hat. Auch bietet Controller für HomeKit die Möglichkeit, ein Protokoll sämtlicher Geräteaktivitäten zu erstellen und bei Bedarf auch in verschiedenen Formaten zu exportieren.

HomeKit-Backups in der iCloud

Mit Blick auf die Backups wollen wir erwähnen, dass Controller für HomeKit die Datensicherungen sowohl lokal als auch in der iCloud speichern kann. Letztere Option hat den Vorteil, dass die Sicherungsdateien unabhängig von einem laufenden Abo aufbewahrt werden können. Ein Leser hatte diesbezüglich gefragt und ein Entwickler der App hat darauf bestätigt, dass man so beispielsweise eine Sicherungsdatei dauerhaft vorhalten kann, und im Falle eines Falles nur das Monatsabo zu 1,99 Euro wählen muss, um die alte Datensicherung wieder einzuspielen. Allerdings macht diese Praxis nur dann Sinn, wenn sich an den HomeKit-Einstellungen nicht regelmäßig etwas ändert.

Unten hängen wir nochmal die vollständige Liste der mit dem Update von Controller für HomeKit auf Version 5.0 verbundenen Neuerungen an. Die Entwickler haben zudem angekündigt, jetzt im zweiwöchigen Abstand Aktualisierungen für ihre App zu liefern.