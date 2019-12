eufyCam 2C: HomeKit-Vorbereitungen kurz vor dem Ziel

Das System-Update, mit dem der Zubehör-Anbieter Eufy seine seit Anfang des Monats auch hierzulande erhältliche Überwachungskamera, die eufyCam 2C, in Apples HomeKit-Protokoll einbinden wird, darf noch im Laufe dieser Woche erwartet werden.

Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen.

So hat Eufy am Wochenende nicht nur die offizielle Kompagnon-App Eufy Security auf Version 1.5.10 aktualisiert und damit für den HomeKit-Rollout vorbereitet, auch das Info-PDF (Download), das die Einbindung der Kameras in Apples Smart Home-Infrastruktur erklärt, lässt sich inzwischen auf der Seite des Anbieters laden und sichten.

Aktuell läuft die eufyCam 2C auf Firmware 1.5.1, die Basisstation setzt auf Firmware 2.0.5.6.

Die HomeKit-Einbindung wird sich, sobald diese vom Hersteller freigegeben ist, in der Eufy Security-App im Bereich „Meine Geräte“ anstoßen lassen. Hier blendet Eufy dann einen entsprechenden Button bei den Einstellungen der Basisstation ein.