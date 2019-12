Neuer Tiefstpreis: USB-C-Schnellladekabel vorübergehend für 7 Euro

Das aktuelle Angebot des Zubehör-Herstellers Aukey fördert einen neuen Tiefstpreis zutage: Mit dem Gutschein-Code NMRCH22K gibt es das 120cm lange USB-C-Schnellladekabel vorübergehend für nur 6.99 Euro.

Die schwarzen Nylon-Kabel von Aukey unterbieten damit sogar die bislang günstigsten Modelle von Veelink.

Der Gutschein-Code NMRCH22K lässt sich noch bis zum 22. Dezember (bzw. so lange der Vorrat reicht) auf das Lightning zu USB-C-Kabel anwenden. Der Preis fällt dann von 11,99 Euro auf 6,99 Euro.

In Kombination mit einem USB-C-Netzteile (mit mindestens 18W PD) lässt sich die Schnellladefunktion aktueller iPhone-Modelle so aktivieren. Diese sind am Markt ab ~13 Euro erhältlich – ifun.de berichtete.