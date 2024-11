eufy E340: Die beste Videotürklingel mit integrierter Paketerkennung

Bei der Suche nach einer Videotürklingel, die verlässlich auch auf zugestellte Pakete hinweisen kann, bin ich jetzt beim Modell E340 von eufy gelandet. Mit dem Konzept von zwei integrierten Kameras, von denen eine direkt nach unten gerichtet ist, können auch die zum Teil verfügbaren Hochformatkameras nicht mithalten. Zudem setzt die eufy-Klingel standardmäßig auf den integrierten Speicher und lässt sich in vollem Umfang auch ohne irgendwelche Abos nutzen. Die eufy Videotürklingel E340 kostet offiziell 179,99 Euro, ist aber die meiste Zeit für rund 130 Euro zu haben.

Die eufy E340 lässt sich wahlweise mit kabelgebundener Stromversorgung oder per Akku betreiben. Je nach Verwendung hält der Akku mit einer Ladung bis zu sechs Monate durch. Auf die effektive Laufzeit haben neben der Anzahl der erfassten Bewegungen und Klingelvorgänge auch zusätzliche Einstellungen direkten Einfluss. Beispielsweise stehen vier unterschiedliche Nachtsichtmodi zur Verfügung, am meisten Strom frisst hier die Farbansicht, bei der die nach oben und unten gerichteten LED-Leuchten in der Klingel dauerhaft aktiv sind.

Paketerkennung funktioniert

Die integrierten Bewegungssensoren und Kameras erfassen sowohl Bewegungen vor der Kamera wie auch den Bereich direkt darunter, sodass abgestellte Pakete zuverlässig erkannt werden. Die Türklingel weist darauf per Push-Mitteilung hin und kann umgekehrt auch eine Meldung schicken, wenn ein Paket entfernt wird. Ergänzend wird eine abgelegte Lieferung in der Home-Ansicht der eufy-App gemeinsam mit der Anzahl der während der Abwesenheit an der Tür gewesenen Besuchern angezeigt.

Welche Ereignisse erfasst und auch als Videoclip gespeichert werden, kann man dabei detailliert selbst festlegen. Hilfreich ist dabei auch die Möglichkeit, getrennte Aktivitätsbereiche für die Haupt- und die Paketkamera einzurichten. Um ausschließlich die gewünschten und relevanten Benachrichtigungen zu erhalten, kann man darüber hinaus noch die Empfindlichkeit der Sensoren verändern.

HomeBase als optionale Überwachungszentrale

Optional lässt sich die eufy-Türklingel auch mit der HomeBase 3 des Herstellers verknüpfen. Auf diese Weise kann man nicht nur den lokalen Videospeicher auf bis zu 16 TB erweitern, sondern auch zusätzliche Erkennungsmechanismen nutzen. Der in der HomeBase 3 verbaute Prozessor ermöglicht es nicht nur, zwischen Menschen, Haustieren und Fahrzeugen sowie sonstigen Bewegungen zu unterscheiden, sondern unterstützt die Erkennung von bekannten Gesichtern, was hier bislang auch sehr gut funktioniert.

Automatisierte Sicherheitseinstellungen in Verbindung mit der HomeBase

Bei mir war die HomeBase 3 schon vor der E340 in Betrieb. Die Videotürklingel von eufy ergänzt jetzt zwei zuvor schon installierte Sicherheitskameras des Herstellers um einen zusätzlichen Blickwinkel.

Klingelknopf könnte markanter sein

Verbesserungspotenzial gibt es mit Blick auf den Klingelknopf. Der blaue Leuchtring lässt sich nicht dauerhaft aktivieren und auf den Videos neuer Besucher sieht man immer wieder, wie sie erstmal den richtigen Knopf suchen. Um dies einfacher zu gestalten, habe ich einen kleinen Farbpunkt auf den Klingelknopf geklebt.

Auf HomeKit-Unterstützung muss man bei der E340 von eufy auch verzichten. Damit kann ich allerdings ganz gut leben. Unabhängig vom Hersteller der mit dem Standard kompatiblen Kameras funktioniert Apples HomeKit Secure Video nach meinen Erfahrungen immer noch nicht zuverlässig genug. Vergleicht man den Zugriff über die Home-App mit dem direkten Aufruf über die App des jeweiligen Herstellers, so dauert es bei HomeKit meist deutlich länger, bis das aktuelle Kamerabild angezeigt wird, oft erscheint auch die Meldung, die Kamera sei nicht verfügbar, während der Zugriff über die Hersteller-App problemlos möglich ist.

Gerade bei Sicherheitssystemen kommt es auf Zuverlässigkeit und schnelle Interaktion an. Das eufy-System hat sich hier in diesen Kategorien bislang hervorragend bewährt. In gleicher Weise ist die eufy Videotürklingel E340 eine Empfehlung und zugleich eine gute Ergänzung für vorhandene Setups aus dem eufy-Security-Segment.