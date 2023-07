Ebbe und Flut in Küstenregionen: Diese Apps zeigen Hoch- und Niedrigwasser

Relativ neu in diesem Bereich bietet der Entwickler Tassilo Bouwman die App Hochwasser: Gezeiten & Widgets komplett kostenlos an. Seinen Worten zufolge handelt es sich um ein persönliches Projekt, mit dem er kein Geld verdienen will.

Wir haben hier bislang immer auf die kostenlos erhältliche und werbefinanzierte Anwendung Gezeiten in meiner Nähe gesetzt. Damit lassen sich gezielt die Werte von mehr als 7.000 Gezeitenstationen rund um den Globus abrufen. Neben Grafiken und detaillierten Werten rund um Ebbe und Flut werden hier auch allgemeine Wetterinfos sowie die aktuellen Auf- und Untergangszeiten von Mond und Sonne angezeigt. Wenn euch die App zusagt, könnt ihr die Werbung per Einmalkauf zum Preis von 1,99 Euro dauerhaft entfernen.

Die entsprechenden Werte finden sich nach der Installation der neuesten App-Version im Bereich „Küste“ bei den jeweiligen Wetterinfos integriert. WetterOnline zeigt standardmäßig allerdings dermaßen viel Werbung an, dass man unserer Meinung nach wenn man die App dauerhaft verwenden will, um das 10 Euro teure Jahresabo kaum herumkommt.

