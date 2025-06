eufy S4 Max: Professionelles Sicherheitssystem mit NVR-Zentrale

Die Anker-Tochter eufy ist im Segment Sicherheitskameras mittlerweile extrem breit aufgestellt. Das Angebot reicht von Videotürklingeln und Sicherheitskameras in unterschiedlichen Preisklassen bis zu Systemen für den professionellen Einsatz. In diese Kategorie fällt auch das neueste Kameraprodukt von eufy. Das Security System S4 Max präsentiert sich als leistungsfähiges Überwachungssystem mit besonderem Fokus auf die lokale Datenspeicherung.

EdgeAICore übernimmt Auswertung direkt vor Ort

Eine neue Komponente namens EdgeAICore übernimmt beim S4 Max jene Aufgaben, die bei den kleineren Sicherheitssystemen von eufy an die HomeBase ausgelagert werden. Hierbei handelt es sich um einen Netzwerk-Videorekorder (NVR), der über eine integrierte Grafikeinheit verfügt und Aufgaben wie die Videoanalyse, Objektverfolgung und Erkennung potenzieller Bedrohungen direkt vor Ort durchführen kann.

Der Leistungsumfang erinnert dabei an in diesem Segment bereits bekannte Systeme wie UniFi Protect, so sollen sich beispielsweise Videos mit bestimmten Objekten wie einem Fahrrad oder einem schwarzen Auto gezielt per Schlagwortsuche auffinden lassen.

Kamerasystem mit Rundumsicht

Das neue System wird mit vier Überwachungskameras vom Typ eufy S4 Max ausgeliefert, von denen jede im Prinzip drei Kameras kombiniert. Auf Basis dieser drei Linsen ist eufy zufolge eine vollständige 360-Grad-Überwachung ohne tote Winkel möglich. Jede S4 Max besteht aus einer 4K-Weitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 122 Grad und einer um 360 Grad drehbaren Dual-Kamera mit 2K-Auflösung. Letztere ist in der Lage, Objekte in bis zu 50 Metern Entfernung zu erkennen und durch achtfachen Zoom näher zu betrachten.

Die S4-Max-Kameras werden über Ethernet angebunden und mittels PoE auch auf diesem Weg mit Strom versorgt. Für Standorte ohne Verkabelungsmöglichkeit soll im Sommer ein Zusatzmodul erscheinen, das den kabellosen Einsatz über WLAN erlaubt.

Das System kann auf bis zu 16 Kameras erweitert werden. Um die Übersicht zu erleichtern, soll das bereits bei anderen Kameramodellen von eufy als Beta-Version verfügbare Cross-Cam-Tracking dafür sorgen, dass sich erkannte Objekte nahtlos zwischen verschiedenen Kameras verfolgen lassen.

Bis zum 22. Juni Frühbucherrabatt

eufy will das neue Kamerasystem vom 23. Juni an ausliefern. Wer davor bestellt, kann im Rahmen einer Frühbucheraktion 200 Euro auf die Preisempfehlung von 1.299 Euro sparen.