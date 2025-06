Meta-Apps integrieren KI-gestützte Videobearbeitung

Während die KI-Funktionen von Meta hierzulande weiterhin nur stark eingeschränkt verfügbar sind, erweitert der Konzern den Leistungsumfang seiner „Meta AI“ in den USA und weiteren Ländern stetig. Ganz neu hat Meta nun eine Möglichkeit zur Bearbeitung von Kurzvideos präsentiert, die auf generativer künstlicher Intelligenz basieren.

Die neue Funktion wurde direkt in die Apps Meta AI und Instagram Edits integriert. Zudem ist die KI-basierte Videobearbeitung auch auf der Webseite Meta.AI verfügbar, dies allerdings ebenfalls nur in Ländern, in denen die erweiterten KI-Angebote von Meta bereits verfügbar sind.

Bearbeitung mit vorgefertigten Befehlen

Mithilfe der neuen Funktion können Nutzer Videos auf Basis von vorgefertigten KI-Befehlen bearbeiten, etwa indem sie Kleidung, Stil, Umgebung oder Lichtstimmung verändern lassen.

Laut Meta basiert das neue Werkzeug auf eigenen Modellen zur KI-generierten Medienbearbeitung. Für die aktuelle Version stehen zunächst über 50 Bearbeitungsvorlagen zur Verfügung. Nutzer können damit zehn Sekunden eines Videos kostenfrei bearbeiten lassen. Das Unternehmen behält sich Änderungen bei diesen Nutzungsbedingungen vor. Im Anschluss an die Auswahl einer Vorlage übernimmt die Meta-KI die Verarbeitung des Videos. Dabei sind unter anderem Effekte wie Comic-Stil, Videospiel-Optik oder atmosphärische Lichtveränderungen möglich.

Es dürfte nicht lange dauern, bis auch hier mit den ersten auf diese Weise überarbeiteten Videos konfrontiert werden. Nutzer in Ländern, in denen die Funktion zur Verfügung steht, können die Videos direkt auf Plattformen wie Facebook oder Instagram verbreiten.

Bei der Integration in die Apps von Meta stand dem Unternehmen zufolge im Fokus, die Bearbeitung ohne Erfahrung im Videoschnitt zugänglich zu machen. Die Nutzung erfolge über einfache Upload-Schritte in der App oder auf der Website.

Freitext-Eingaben sollen noch dieses Jahr kommen

Noch in diesem Jahr soll es zudem möglich werden, Videos nicht nur über vordefinierte Vorgaben, sondern mithilfe frei formulierter Texteingaben bearbeiten zu lassen. Auf diese Weise ließen sich dann auch komplexere inhaltliche Veränderungen umzusetzen.

Wann Meta seine KI-Funktionen auch hierzulande in vollem Umfang anbietet, ist weiterhin offen. Die App Meta AI ist zwar in Deutschland erhältlich, der Leistungsumfang beschränkt sich allerdings vollständig auf die Verwaltung der Ray-Ban Meta- und Ray-Ban Stories-Brillen.;