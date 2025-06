iOS 26 bietet umfassende Bordkarten-Integration

Im Rahmen der Präsentation von iOS 26 hat Apple auch eine Reihe von Neuerungen für die Wallet-App vorgestellt. Zumindest teilweise dürften die Verbesserungen von Beginn an auch für Nutzer in Deutschland verfügbar sein.

So führt Apple mit iOS 26 eine überarbeitete Darstellung von Bordkarten in der Wallet ein, um den Komfort von iPhone-Besitzern bei Flugreisen zu erhöhen. Die Lufthansa Group gehört zu den ersten zehn Fluglinien weltweit, die diese Neuerung unterstützen.

Auf kompatiblen iPhone-Modellen können wichtige Informationen rund um eine aktuelle Flugreise künftig in Echtzeit als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm sowie in der Dynamic Island angezeigt werden. Nutzer sollen so unkompliziert und direkt aktuelle Updates zu ihren Flügen erhalten und haben die Möglichkeit, diese Informationen auf einfache Weise mit der Familie und Freunden zu teilen.

Verknüpfung mit Karten und Fluglinien-Apps

Die erweiterte Bordkarten-Integration sieht zudem eine Verknüpfung mit Apples Karten-App vor, damit iPhone-Besitzer auf einfache Weise Indoor-Karten der Flughäfen abrufen oder auf lokale Empfehlungen zugreifen können. Zudem wird es möglich sein, über die Bordkarte auf in den Apps der jeweiligen Fluggesellschaft verfügbare Funktionen zuzugreifen, darunter Sitzplatz-Upgrades und Standby-Listen. Der Leistungsumfang hängt hier maßgeblich von der Integration der jeweiligen Fluggesellschaft ab. Darüber hinaus werden künftig auch Funktionen wie das Auffinden von Gepäck mithilfe von Apples „Wo ist?“-App oder das Melden von verlorenem Gepäck direkt unterstützt.

Bereits zehn Fluglinien dabei

Die neue Version der Bordkarten wird wie gesagt zunächst nur in Verbindung mit ausgewählten Fluggesellschaften verfügbar sein. Definitiv vom Start weg mit dabei sind Apple zufolge neben der Lufthansa Group auch Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Jetstar, Qantas, Southwest Airlines, United Airlines und Virgin Australia.