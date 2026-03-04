iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 502 Artikel

Fehlerbehebungen und nächste Updates

iOS 26.3.1 ist da: Update bringt Unterstützung für neue Studio Displays
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

Apple hat iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 veröffentlicht. Die neuen Versionen stehen ab sofort für kompatible iPhones und iPads bereit und können direkt über die Systemeinstellungen installiert werden. Nutzer finden das Update im Bereich „Allgemein“ unter „Softwareupdate“.

Ios 26 3 1

Die Aktualisierung erscheint rund drei Wochen nach der Freigabe von iOS 26.3 und iPadOS 26.3. Apple spricht von einem kleineren Wartungsupdate, das neben Fehlerkorrekturen vor allem die Unterstützung für neue externe Bildschirme erweitert.

Unterstützung für neue Studio Displays

Mit iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 ergänzt Apple die Kompatibilität für das kürzlich vorgestellte Studio Display sowie für das neue Studio Display XDR. Die Displays können damit auch mit iPads verwendet werden, sofern die aktuelle Software installiert ist.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die neuen Bildschirme mindestens macOS 26.3.1 beziehungsweise iPadOS 26.3.1 voraussetzen. Apple hatte diese Voraussetzung in den technischen Daten der Displays genannt. Die jetzt veröffentlichte Aktualisierung stellt somit die notwendige Grundlage bereit, bevor die neuen Geräte in der kommenden Woche ausgeliefert werden.

Apple Studio Display XDR Lifestyle

Die neuen Monitore lassen sich mit mehreren iPad-Modellen verwenden. Dazu zählen aktuelle Generationen des iPad Pro sowie mehrere Varianten des iPad Air. Allerdings unterstützen nur bestimmte Geräte die maximale Bildwiederholrate. Beim Studio Display XDR erreicht derzeit nur das iPad Pro mit M5-Prozessor eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Andere kompatible Modelle arbeiten mit bis zu 60 Hertz.

Fehlerbehebungen und nächste Updates

Neben der erweiterten Displayunterstützung nennt Apple lediglich allgemeine Fehlerbehebungen. Konkrete Details zu den korrigierten Problemen nennt Cupertino nicht. Wie bei solchen Wartungsupdates üblich, dürften vor allem kleinere Stabilitätsprobleme und Softwarefehler behoben worden sein.

Parallel testet Apple bereits iOS 26.4 und iPadOS 26.4 in einer Vorabversion für Entwickler und öffentliche Tester. Diese umfangreichere Aktualisierung wird im Laufe des Frühjahrs erwartet.
04. März 2026 um 19:50 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 43.502 weitere hätten wir noch.
    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Irgendwie fühlt es sich so an, als ob das Update nur für die Kompatibilität der Studio Displays wäre.

    Und natürlich Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen … gääähn also wie jedes wobei ich glaube die hatten vergessen das raus zu nehmen. ;)

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Vermutlich KI dann vielleicht mit 26.5. 26.4 musste die neue Hardware unterstützen

    Antworten Melden

  • Das Update ist vorerst nur für Influencer veröffentlicht worden.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Sascha Reichert

    …endlich kann ich auf dem iPhone wieder in den Einstellungen suchen!

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43502 Artikel in den vergangenen 6760 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven