iOS 26.3.1 ist da: Update bringt Unterstützung für neue Studio Displays
Apple hat iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 veröffentlicht. Die neuen Versionen stehen ab sofort für kompatible iPhones und iPads bereit und können direkt über die Systemeinstellungen installiert werden. Nutzer finden das Update im Bereich „Allgemein“ unter „Softwareupdate“.
Die Aktualisierung erscheint rund drei Wochen nach der Freigabe von iOS 26.3 und iPadOS 26.3. Apple spricht von einem kleineren Wartungsupdate, das neben Fehlerkorrekturen vor allem die Unterstützung für neue externe Bildschirme erweitert.
Unterstützung für neue Studio Displays
Mit iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 ergänzt Apple die Kompatibilität für das kürzlich vorgestellte Studio Display sowie für das neue Studio Display XDR. Die Displays können damit auch mit iPads verwendet werden, sofern die aktuelle Software installiert ist.
- Apples neue Mac-Bildschirme: Studio Display und Studio Display XDR
Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die neuen Bildschirme mindestens macOS 26.3.1 beziehungsweise iPadOS 26.3.1 voraussetzen. Apple hatte diese Voraussetzung in den technischen Daten der Displays genannt. Die jetzt veröffentlichte Aktualisierung stellt somit die notwendige Grundlage bereit, bevor die neuen Geräte in der kommenden Woche ausgeliefert werden.
Die neuen Monitore lassen sich mit mehreren iPad-Modellen verwenden. Dazu zählen aktuelle Generationen des iPad Pro sowie mehrere Varianten des iPad Air. Allerdings unterstützen nur bestimmte Geräte die maximale Bildwiederholrate. Beim Studio Display XDR erreicht derzeit nur das iPad Pro mit M5-Prozessor eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Andere kompatible Modelle arbeiten mit bis zu 60 Hertz.
Fehlerbehebungen und nächste Updates
Neben der erweiterten Displayunterstützung nennt Apple lediglich allgemeine Fehlerbehebungen. Konkrete Details zu den korrigierten Problemen nennt Cupertino nicht. Wie bei solchen Wartungsupdates üblich, dürften vor allem kleinere Stabilitätsprobleme und Softwarefehler behoben worden sein.
Parallel testet Apple bereits iOS 26.4 und iPadOS 26.4 in einer Vorabversion für Entwickler und öffentliche Tester. Diese umfangreichere Aktualisierung wird im Laufe des Frühjahrs erwartet.
