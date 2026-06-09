Wenn wir auf die von Apple mit watchOS 27 angekündigten Neuerungen für die Apple Watch zu sprechen kommen, blicken wir zunächst einmal verwundert auf die Liste der kompatiblen Modelle. Das neue Betriebssystem setzt mindestens eine Apple Watch aus dem Jahr 2024 voraus. Damit wird selbst die erste Apple Watch Ultra aus dem Jahr 2023 nicht mehr unterstützt.

Es ist verständlich, dass sich insbesondere jene Kunden, die vor rund drei Jahren das teuerste und beste von Apple angebotene Apple-Watch-Modell gekauft haben, verwundert die Augen reiben. In anderen Produktkategorien verweist Apple regelmäßig auf die lange Software-Unterstützung seiner Geräte. So hat das Unternehmen eben erst im Rahmen der Vorstellung von iOS 27 betont, dass man die Software selbst auf dem vor knapp sieben Jahren vorgestellten iPhone 11 noch installieren kann.

Prozessorleistung wohl ausschlaggebend

Ausschlaggebend für die Einschränkung dürfte der in der ersten Apple Watch Ultra verbaute S8-Prozessor sein. Bereits die ein Jahr später erschienene Apple Watch Series 9 verfügt mit dem S9 über einen leistungsfähigeren Prozessor und ist dann wohl auch deswegen mit watchOS 27 kompatibel.

Während watchOS 27 zahlreiche optische Verbesserungen und verschiedene Funktionserweiterungen wie eine neue Tap-Geste zum Öffnen von Widgets bringt, bleibt die Hauptneuerung Siri AI den Nutzern hierzulande zunächst nur eingeschränkt nutzbar. Laut Apple wird Siri AI später im Jahr zwar auch innerhalb der EU als Beta-Version für die Apple Watch freigegeben, die Nutzung setzt allerdings voraus, dass die Gerätesprache auf Englisch eingestellt ist. Man wolle die Unterstützung für weitere Sprachen schnell ausweiten.

Siri AI auf Englisch auf der Apple Watch verfügbar

Neben der Apple Watch können generell auch Nutzer eines Mac oder einer Vision Pro in den EU-Ländern auf Siri AI zugreifen. Die regionalen Einschränkungen diesbezüglich sind auf das iPhone und das iPad begrenzt, weil Apple in diesen beiden Gerätekategorien als besonders einflussreich und damit als sogenannter Torwächter eingestuft wurde.