Schon zu schwach auf der Brust
watchOS 27 ohne Unterstützung für erste Apple Watch Ultra
Wenn wir auf die von Apple mit watchOS 27 angekündigten Neuerungen für die Apple Watch zu sprechen kommen, blicken wir zunächst einmal verwundert auf die Liste der kompatiblen Modelle. Das neue Betriebssystem setzt mindestens eine Apple Watch aus dem Jahr 2024 voraus. Damit wird selbst die erste Apple Watch Ultra aus dem Jahr 2023 nicht mehr unterstützt.
Es ist verständlich, dass sich insbesondere jene Kunden, die vor rund drei Jahren das teuerste und beste von Apple angebotene Apple-Watch-Modell gekauft haben, verwundert die Augen reiben. In anderen Produktkategorien verweist Apple regelmäßig auf die lange Software-Unterstützung seiner Geräte. So hat das Unternehmen eben erst im Rahmen der Vorstellung von iOS 27 betont, dass man die Software selbst auf dem vor knapp sieben Jahren vorgestellten iPhone 11 noch installieren kann.
Prozessorleistung wohl ausschlaggebend
Ausschlaggebend für die Einschränkung dürfte der in der ersten Apple Watch Ultra verbaute S8-Prozessor sein. Bereits die ein Jahr später erschienene Apple Watch Series 9 verfügt mit dem S9 über einen leistungsfähigeren Prozessor und ist dann wohl auch deswegen mit watchOS 27 kompatibel.
Während watchOS 27 zahlreiche optische Verbesserungen und verschiedene Funktionserweiterungen wie eine neue Tap-Geste zum Öffnen von Widgets bringt, bleibt die Hauptneuerung Siri AI den Nutzern hierzulande zunächst nur eingeschränkt nutzbar. Laut Apple wird Siri AI später im Jahr zwar auch innerhalb der EU als Beta-Version für die Apple Watch freigegeben, die Nutzung setzt allerdings voraus, dass die Gerätesprache auf Englisch eingestellt ist. Man wolle die Unterstützung für weitere Sprachen schnell ausweiten.
Siri AI auf Englisch auf der Apple Watch verfügbar
Neben der Apple Watch können generell auch Nutzer eines Mac oder einer Vision Pro in den EU-Ländern auf Siri AI zugreifen. Die regionalen Einschränkungen diesbezüglich sind auf das iPhone und das iPad begrenzt, weil Apple in diesen beiden Gerätekategorien als besonders einflussreich und damit als sogenannter Torwächter eingestuft wurde.
1st Gen sollte man Apple schon immer meiden. Bestätigt sich hier mal wieder. Entweder sind es Bugs oder Mängel, die die Geräte haben, oder es gibt Langzeitfolgen wie in diesem Fall, dass sie zu früh bzw vorzeitig schlecht altern.
Naja. Die AppleWatch Ultra 1 ist ja kein klassisches 1st Gen Produkt. Der Prozessor wurde in dem Jahr auch in der normalen Watch eingebaut.
Ich habe die Ultra 1 und kann nicht bestätigen, dass diese Bugs oder Mängel hatte. Bin auch ohne das Feature-Update weiterhin zufrieden mit dem Gerät.
1000€ Elektroschrott nach wieviel Jahren? 3, 4,…
Wieso Elektroschrott? Gibt doch weiterhin Sicherheitsupdates, nur halt keine Featureupdates mehr. Man kann die Ultra 1 also noch einige Jahre problemlos nutzen.
Seltsame Definition von Elektroschrott, aber nun gut.
4 Jahren
Achtung, ihr seid da bei der Apple Watch Ultra mit den Jahreszahlen durcheinander gekommen: die erste Apple Watch Ultra kam im Jahr 2022, die Ultra 2 dann 2023. Dann die Apple Watch Ultra 2 schwarz 2024. Ich hoffe doch sehr, dass die Apple Watch Ultra 2 aus dem Jahr 2023 mit unterstützt wird :-)
Damit ist meine S7 wohl auch raus. :(
Naja, bleib ich noch ein Jahr auf alter SW.
Tja, damit hat es Apple nun geschafft, ich bin dann mal weg und kaufe mir eine Uhr eines anderen Herstellers. Das kann doch nicht sein vor vier Jahren noch über 1000 Fr. und jetzt wird sie nicht mal mehr unterstützt bei den Updates.
Ich seh es nicht ein die Uhr nach 4 Jahren zu ersetzen. Dann halt ohne aktuelles WatchOS..
Oder irgendwann einfach ohne Apple Uhr..