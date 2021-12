EU verlängert Gratis-Roaming bis 2032, Telekom erhöht Upload

Die neuen Regeln sollen am 1. Juli 2022 in Kraft treten, fünf Jahre nachdem das kostenlose Roaming innerhalb der Europäischen Union erstmals eingeführt wurde.

Wie die Europäische Kommission bekanntgegeben hat , werden die aktuellen Roaming-Regelungen bis mindestens 2032 verlängert. Auch in den kommenden 10 Jahren sollen sich die europäischen Netzbetreiber dann an die Faustregel „Roam like at Home“ halten müssen, die keine zusätzlichen Entgelte für die mobile Datennutzung bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten vorsieht.

Insert

You are going to send email to