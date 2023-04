EasyLetter: Normbriefe vom iPhone direkt in den Briefkasten

Wir nehmen das aktuelle Update der EasyLetter-Applikation zum Anlass auf die für iPhone und Mac erhältliche Anwendung hinzuweisen, die uns schon mehrmals hervorragende Dienste geleistet hat und immer dort zum Einsatz kommt, wo man mit E-Mail, Telefonaten und Messenger nicht mehr weiterkommt.

EasyLetter erstellt Briefe, ganz oldschool, im klassischen DIN 5008 A/B-Format. Das geniale an der Applikation ist jedoch, dass diese nicht wie etwa Apples Pages versucht einen ganzen Layout-Werkzeugkasten in den kleinen Touchscreen des iPhones zu quetschen, sondern euch ein Formular zum Ausfüllen präsentiert.

Einfach-Formular für neue Briefe

Wer ist der Absender? Wohin soll der Brief gehen? Betreff? Unterschrift? Anhänge? Seitenzahl? Fertig. hat man sich einmal durch das Formular gearbeitet, kann man sich im letzten Schritt ein PDF ausgeben lassen oder das erstellte Dokument schlicht an den AirPlay-Drucker im Heimnetzwerk senden.

EasyLetter integriert den Adressbuch-Zugriff, bietet einfache Format-Optionen wie Fettdruck, kursive Schrift und Unterstreichungen an und versteht sich sogar auf das Verfassen von Serienbriefen, die genutzt werden um identische Inhalte an unterschiedliche Empfänger zu versenden.

Digital-Versand bei Bedarf

Zudem besitzt EasyLetter eine Anbindung an den Brief-Versender PIN und kann die Briefe so an diesen übermitteln, dass der private Post-Dienstleister diese ausdruckt, in einen Umschlag steckt, frankiert und zustellt. Bezahlt wird per In-App-Kauf. Zwei Schwarz-Weiß-Sendungen mit je maximal drei Seiten kosten dabei 2,49 Euro bzw. 1,25 Euro pro Brief.

Alle bislang erstellten Briefe werden im Archiv der EasyLetter-Applikation gesichert und können jederzeit wieder aufgerufen und erneut erstellt werden.

EasyLetter ist eine App, die man 2023 eigentlich nicht mehr benötigen sollte, die ihren Anwendern aber erstaunlich regelmäßig unter die Arme greift.