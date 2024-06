5G ist vor 5 Jahren für Privatkunden gestartet

Auch schon wieder fünf Jahre vorbei: Am 3. Juli 2019 hat die Telekom ihr 5G-Netz für die ersten Privatkunden geöffnet. Die Funktechnologie war zunächst allerdings nur in Form eines auf die Städte Bonn, Berlin und Darmstadt verteilte Bereiche begrenzten Beta-Tests verfügbar.

Zeitgleich hatte die Telekom von diesem Tag an als erster Anbieter in Deutschland 5G-Mobilfunktarife inklusive der passenden Endgeräte am Start. Kunden hatten die Wahl zwischen dem Samsung Galaxy S10 und einem 5G-Hotspot von HTC. Das erste iPhone mit 5G-Unterstützung kam erst im Herbst 2020 mit dem iPhone 12 auf den Markt.

Für 96% der Bevölkerung verfügbar

Mittlerweile ist das 5G-Netz bei den unterschiedlichen Anbietern in Deutschland nahezu flächendeckend verfügbar. Die Telekom hat anlässlich des anstehenden Jahrestags eine aktuelle Bestandsaufnahme vorgelegt und vermeldet, dass mittlerweile 80 Millionen Menschen in Deutschland und somit mehr als 96 Prozent der Bevölkerung das 5G-Netz der Telekom nutzen können.

Unterschiede gibt es weiterhin bei den möglichen Geschwindigkeiten. Abhängig von Ort und Nutzungsszenarien funkt das Telekom 5G entweder reichweitenstark über 2,1 GHz oder mit maximaler Geschwindigkeit über 3,6 GHz. Zusätzlich arbeitet die Telekom noch mit Antennen, die auf einer Frequenz von 700 MHz arbeiten und für eine bessere Abdeckung in der Fläche und in Innenräumen sorgen sollen.

Von 450 auf 90.000 Antennen

5G ist in Deutschland mittlerweile als der neueste Mobilfunk-Standard fest etabliert und wird immer mehr genutzt – auch dank der Ausbau-Leistung der Deutschen Telekom: Wir sind der führende 5G-Netzbetreiber in Deutschland und haben 5G so schnell ausgebaut wie noch keine Mobilfunktechnologie

-Abdu Mudesir, Technik-Chef der Telekom Deutschland

Aus den 450 zum Start der Technologie im Netz der Telekom Deutschland verfügbaren 5G-Antennen sind mittlerweile 90.000 geworden und die Telekom zählt bundesweit mehr als 27.000 mit 5G ausgestattete Mobilfunkstandorte. Mit der gestiegenen Verfügbarkeit und Bandbreite geht auch eine stetig wachsende Nutzung einher, so steigt der mobile Datenverkehr im Netz der Telekom derzeit jährlich um rund 30 Prozent. Bis Ende kommenden Jahres will die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G erreichen.