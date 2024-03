EU-Führerschein: Parlament stimmt für digitalen Führerschein

Das Europäische Parlament hat in dieser Woche über den Entwurf der Vorschriften für den neuen EU-Führerschein abgestimmt und diese mit 339 Ja- zu 240 Nein-Stimmen angenommen.

MEPs have backed updates to EU rules on driving licences to improve road safety.

Parliament is in favour of introducing a digital driving licence, available on a mobile phone and fully equivalent to the physical driver’s licence.

Read more: https://t.co/yqcBQErolo pic.twitter.com/RKxMM2svPc

— European Parliament (@Europarl_EN) February 28, 2024