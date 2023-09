EcoFlow mit PowerStream-Automatisierung – Parcel-App mit Farbcodes

Die neue Option will in den Einstellungen der App aktiviert werden. Der Schalter „Paketdienstleister-Farbkodierung“ findet sich dort im Bereich mit den zusätzlichen Optionen.

Die App kann jetzt das Statussymbol der einzelnen Sendungen in der Listenansicht jeweils dem hinterlegen Versanddienstleister entsprechend einfärben. Gelb steht dann beispielsweise für DHL und FedEx-Sendungen werden in violett angezeigt.

Ein kleineres aber in unseren Augen attraktives Update hat auch die Paketverfolgungs-App Parcel erfahren. Hier bringt eine einfache Farbcodierung mehr Übersicht für die Liste der in der Anwendung gespeicherten Lieferungen.

Der neue Bereich findet sich prominent im Hauptmenü der EcoFlow-App platziert und versammelt hier zum Teil bislang schon vorhandene, aber in den Tiefen der Einstellungen versteckte Funktionen. Man kann darüber Automationen festlegen, die beispielsweise zeitbasiert, vom Ladezustand oder auch einem Wetterereignis abhängigen ausgelöst werden. Zu den in diesem Rahmen möglichen Automatisierungen gehören das Ein- oder Ausschalten von verbundenen Steckdosen oder auch Änderungen beim Stromversorungsmodus des Wechselrichters oder dem Leistungsbedarf im Hausnetz.

Im Detail haben die Nutzer der Systeme hier und da aber noch mit softwareseitig bedingen Funktionseinschränkungen zu kämpfen, die der Hersteller mit Firmware- und Feature-Updates für seine Geräte adressieren will. Als neuestes Beispiel dieser Bemühungen wurde die EcoFlow-App nun in Version 4.9.0 veröffentlicht und um ein Automatisierungs-Menü erweitert.

