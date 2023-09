Erste Runde ausverkauft: Viele iPhone-15-Modelle bereits vergriffen

Bei Amazon ist die Vorbestellung der Geräte weiterhin möglich . Der Online-Händler gibt hier bei allen Geräten an „Dieser Artikel erscheint am 22. September 2023“. Im vergangenen Jahr hatte auch Amazon einzelne iPhone-Modelle vorübergehend als nicht verfügbar gekennzeichnet. Dies dürfte geschehen, sobald die ersten Vorbestellern ihre Lieferdaten zugewiesen wurden.

Etwas entspannter geht es bei den günstigeren Modellen der neuen iPhone-Familie zur Sache: Das iPhone 15 ist in der Speichervariante mit 256 GB sowohl in Schwarz als auch in Gelb und Blau noch bis zum 22. September verfügbar. In der beliebten Basisversion mit nur 128 Gigabyte, muss inzwischen jedoch auf alle Gerätevarianten mindestens bis Mitte Oktober gewartet werden.

Das iPhone 15 Pro Max in Titan Natur lässt sich in der Speicherversion mit 256 GB zwar noch immer vorbestellen, hier nennt Apple als einen der möglichen Liefertermine aber schon den 16. November und setzt damit eine Wartezeit von zwei Monaten bei den Bestellern voraus.

