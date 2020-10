Mit Kalmeda ist jetzt die erste „App auf Rezept“ für das iPhone erhältlich. Die Anwendung wurde vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und kann ab sofort von Ärzten verschrieben oder bei entsprechender Diagnose direkt von einer gesetzlichen Krankenkasse erstattet werden.

Bei Kalmeda handelt es sich um eine App, mit deren Hilfe sich eine wissenschaftlich basierte Tinnitus-Therapie durchführen lässt. Den Entwicklern zufolge ist die Anwendung unter Mitarbeit von HNO-Ärzten und Psychologen entstanden.

Kalmeda ist kostenlos für iOS und Android erhältlich, für die Nutzung in vollem Umfang fallen normalerweise Abo-Kosten in Höhe von 38,99 Euro pro Monat an, die aufgrund der Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung bei entsprechender Diagnose den Krankenkassen übernommen werden. Berechtigte erhalten auf Rezept einen Freischaltcode für eine dreimonatige Therapie, der sich in der App einlösen lässt. Mithilfe der Anwendung können dann ein individueller Therapieplan und ein persönliches Übungsprogramm erstellt werden.

Weitere DiGA-Apps sollen rasch folgen

Neben Kalmeda findet sich in dem neu vom Bundesinstitut erstellten DiGA-Verzeichnis (DiGA steht für „Digitale Gesundheitsanwendungen“) mit Velibra noch ein weiterer Eintrag. Hier handelt es sich um eine Web-Anwendung zur Behandlung von Angststörungen.

Das Projekt „App auf Rezept“ ist Bestandteil des im vergangenen Jahr vorgestellten Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG). Die Erstattung durch die Krankenkassen setzt nicht nur voraus, dass eine App von Ärzten und Psychotherapeuten verordnet wurde, die Anwendung muss zuvor auch weitreichende Anforderungen erfüllen und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft worden sein. Aktuell befinden sich den Verantwortlichen zufolge dort 21 Anwendungen in der Prüfung. Für weitere rund 75 Anwendungen habe man bereits Beratungsgespräche mit den Herstellern geführt, dementsprechend sei mit der Prüfung und Aufnahme weiterer Apps in das DiGA-Verzeichnis zeitnah zu rechnen.