Apple-Guthaben mit 15% Bonus auch online erhältlich

Diese Woche bieten sich vielseitige und komfortable Möglichkeiten für den Kauf von günstigem Apple-Guthaben. Bei Amazon ist jetzt eine Aktion angelaufen, in deren Rahmen ihr Guthaben für iTunes und den App Store mit 15 Prozent Bonus bequem online bestellen könnt.

Das neue Angebot läuft von heute bis Montag, 12. Oktober und gilt beim Kauf von Apple-Guthaben im Wert von mindestens 25 Euro. Ihr bekommt den Code zum Einlösen bei Apple per E-Mail zugeschickt und wenn der Code bis zum 26. Oktober eingelöst wird automatisch 15 Prozent zusätzlich gutgeschrieben.

Alternativ dazu bieten in dieser Woche auch REWE und Galaxus in der Schweiz Apple-Guthaben mit 15 Prozent Bonus an. Noch bis Donnerstag könnt ihr bei Kaufland sogar 20 Prozent Extraguthaben mitnehmen.