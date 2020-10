Spotify: Songs anhand von Liedtexten suchen

Die offiziellen Spotify-Applikationen auf auf iPhone und iPad bieten seit ihrer letzten Aktualisierung eine unscheinbare Funktion an, die es zwar nicht in den Beipackzettel des letzten App-Updates geschafft hat, uns aber dennoch erwähnenswert erscheint.

Nutzer können den Katalog des skandinavischen Musik-Streaming-Anbieters fortan nicht mehr nur nach Playlisten, Songs, Alben und Interpreten durchforsten, auch die Suche nach Liedtexten beziehungsweise Liedtext-Ausschnitten ist jetzt möglich.

So könnt ihr in die Suchfunktion der vor einer Wochen erscheinenden Version 8.5.78 der Spotify-Applikation jetzt Teile eines Liedtextes eingeben und bekommt all jene Tracks in der Ergebnis-Ansicht angezeigt, die eben jenen Ausschnitt im Liedtext tragen. Um zu markieren, dass die angezeigten Ergebnisse auf Grundlage der Liedtext-Auswertung eingeblendet werden, zeigt die Spotify-App zudem den Zusatz „Übereinstimmung mit Songtexten“ an.

„Die träumen von Napoli“

Ein Beispiel: Wer vor lauter Partylaune vergessen hat, wie der 1962 veröffentlichte Conny Froboess-Schlager „Zwei kleine Italiener“ heißt, sich aber noch an die Textstelle „Die träumen von Napoli“ erinnern kann, kann eben jene Textstelle jetzt in die Spotify-Suche eingeben und bekommt den Titel, der bei seiner Aufführung im Rahmen des Eurovision Song Contest keinen einzigen Punkt aus Italien zugesprochen bekommen hat, direkt als erstes Suchergebnis angezeigt.

Nach Angaben der bei Spotify angestellten Designerin Lin Wang, die auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter als erste über die neue Funktion berichtete, wurde das Feature zeitgleich auf Apples iOS- und Googles Android-Betriebssystem bereitgestellt.

Die erweiterte Suchfunktion ist auch in der Desktop-Applikation verfügbar, verzichtet hier jedoch auf die zusätzliche Auszeichnung „Übereinstimmung mit Songtexten“.