Vor einem halben Jahr hat der hinter Philips Hue stehende Signify-Konzern die neue Produktreihe Philips Hue Essential angekündigt. Die in diesem Rahmen angebotenen Produkte sollen zu niedrigeren Preisen als die regulären Philips-Hue-Komponenten angeboten werden, verzichten jedoch auf verschiedene Funktionen und Ausstattungsmerkmale.

Mit einiger Verzögerung sind nun auch die Lightstrips aus der Essential-Reihe von Philips Hue erhältlich. Angeboten werden hier zwei verschiedene Varianten mit jeweils fünf und zehn Metern Länge.

Unterschiede bei der LED-Technik

Der Philips Hue Essential Lightstrip ist ein klassischer LED-Lichtstreifen, der auf die gewünschte Länge zugeschnitten, jedoch nicht verlängert werden kann. Im Unterschied zum regulären LED-Lightstrip von Philips Hue wird hier auf zusätzliche weiße LEDs verzichtet und das weiße Licht aus den RGB-Farben gemischt. Bei der Nutzung als Ambient-Beleuchtung dürfte dies kaum ins Gewicht fallen. Für die Ausleuchtung von Arbeitsflächen dürften dagegen Modelle mit zusätzlichen weißen LEDs sinnvoller sein.

Beim Philips Hue Essential Flex Lightstrip handelt es sich um einen Lichtschlauch, mit dem sich Designs und Effekte im Stil einer Neonbeleuchtung erzeugen lassen. Der Schlauch kann in beliebige Formen gebogen, jedoch weder gekürzt noch verlängert werden.

Beide Varianten verfügen über einzeln steuerbare LED-Segmente. Dadurch lassen sich mehrere Farben gleichzeitig auf einem Lichtstreifen darstellen.

Abweichungen bei der Dimmfunktion

Signify weist außerdem darauf hin, dass sich die neuen Lightstrip-Varianten auch bei der Dimmfunktion unterscheiden. So könne der klassische Hue-Lightstrip deutlich weiter heruntergedimmt werden als die Essential-Version. Während der Hue-Lightstrip laut Signify bis auf etwa 0,1 Prozent seiner Helligkeit reduziert werden kann, liegt die niedrigste Dimmstufe beim Essential-Modell bei rund 5 Prozent.

Die neuen Produkte sind direkt im Philips-Hue-Webshop sowie über Amazon erhältlich: