Mit fünf und zehn Metern Länge
Philips Hue Essential: Günstigere Lightstrips in vier Varianten erhältlich
Vor einem halben Jahr hat der hinter Philips Hue stehende Signify-Konzern die neue Produktreihe Philips Hue Essential angekündigt. Die in diesem Rahmen angebotenen Produkte sollen zu niedrigeren Preisen als die regulären Philips-Hue-Komponenten angeboten werden, verzichten jedoch auf verschiedene Funktionen und Ausstattungsmerkmale.
Mit einiger Verzögerung sind nun auch die Lightstrips aus der Essential-Reihe von Philips Hue erhältlich. Angeboten werden hier zwei verschiedene Varianten mit jeweils fünf und zehn Metern Länge.
Unterschiede bei der LED-Technik
Der Philips Hue Essential Lightstrip ist ein klassischer LED-Lichtstreifen, der auf die gewünschte Länge zugeschnitten, jedoch nicht verlängert werden kann. Im Unterschied zum regulären LED-Lightstrip von Philips Hue wird hier auf zusätzliche weiße LEDs verzichtet und das weiße Licht aus den RGB-Farben gemischt. Bei der Nutzung als Ambient-Beleuchtung dürfte dies kaum ins Gewicht fallen. Für die Ausleuchtung von Arbeitsflächen dürften dagegen Modelle mit zusätzlichen weißen LEDs sinnvoller sein.
Beim Philips Hue Essential Flex Lightstrip handelt es sich um einen Lichtschlauch, mit dem sich Designs und Effekte im Stil einer Neonbeleuchtung erzeugen lassen. Der Schlauch kann in beliebige Formen gebogen, jedoch weder gekürzt noch verlängert werden.
Beide Varianten verfügen über einzeln steuerbare LED-Segmente. Dadurch lassen sich mehrere Farben gleichzeitig auf einem Lichtstreifen darstellen.
Abweichungen bei der Dimmfunktion
Signify weist außerdem darauf hin, dass sich die neuen Lightstrip-Varianten auch bei der Dimmfunktion unterscheiden. So könne der klassische Hue-Lightstrip deutlich weiter heruntergedimmt werden als die Essential-Version. Während der Hue-Lightstrip laut Signify bis auf etwa 0,1 Prozent seiner Helligkeit reduziert werden kann, liegt die niedrigste Dimmstufe beim Essential-Modell bei rund 5 Prozent.
Die neuen Produkte sind direkt im Philips-Hue-Webshop sowie über Amazon erhältlich:
- Hue Essential 5-Meter-LED-Lightstrip 59,99 Euro
- Hue Essential 10-Meter-LED-Lightstrip 99,99 Euro
- Hue Essential 5-Meter-LED-Flex-Lightstrip 99,99 Euro
- Hue Essential 10-Meter-LED-Flex-Lightstrip 169,99 Euro
Immer noch ganz schön teuer !
Und in Apple Home nur mit der HUE Bridge, richtig ?
Leider ja. Wobei es glaub auch Bluetooth Versionen gibt, welche evtl. ohne Bridge gehen, aber ohne matter, ohne HomeKit :-(
Gibt es gute und günstigere Alternativen? (kein Bluetooth)
Govee ?
Nanoleaf
So schön man mit dem Flex Strip evtl. schöne ‚Neon’Bilder an die Wand zaubern kann/könnte, die Stromzufuhr macht doch alles wieder zu Nichte. Es sei denn, man hat ne passende Lampe aus den 70ern, meinte Möbelstück :) parat, um diese zu ‚verstecken‘.
Man kann die Wand ganz einfach verblenden und die Kabel im Hintergrund verlegen. Dann kommt der Strom quasi aus dem nichts und man kann das Ergebnis genießen. Schreib dir einfach 2-3 Balken an die wand und schraub da Platten vor. Das ganze streichen oder tapezieren in gewünschten Muster/Farbe. Du kannst die Konstruktion natürlich auch noch von hinten beleuchten und Zack hast du eine indirekte Beleuchtung. Das ganze ist in 3-4 Stunden erledigt und kostet dich auch nicht mehr als 2 von den HUE Strips ;)
Nice
Ja genau. Das mag bei dir der Fall sein, aber mach das mal bei mir mit 12m wand , fenster und steckdosen daran.
Zudem wird der Raum halt schmaler.