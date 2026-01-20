Smartphone-Begleiter oder Ersatz?
Bekommt das iPhone Konkurrenz? OpenAIs Hardware startet noch 2026
Die ChatGPT-Verantwortlichen von OpenAI arbeiten nach eigenen Angaben daran, das erste eigene Hardwareprodukt bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorzustellen. Das bestätigte der OpenAI-Manager Chris Lehane am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.
Ob das Gerät im gleichen Zeitraum auch tatsächlich in den Verkauf geht, ließ Lehane offen. Der aktuelle Zeitplan sehe eine Präsentation vor, sofern die Entwicklung wie vorgesehen voranschreitet.
Hinweise auf Form und Funktion
Konkrete Details zum geplanten Produkt nennt OpenAI bislang nicht. Aus früheren Berichten geht hervor, dass intern an kleinen Geräten ohne klassischen Bildschirm gearbeitet wird. Denkbar sind tragbare Lösungen, die vor allem über Sprache oder andere einfache Eingaben gesteuert werden. OpenAI Chef Sam Altman hatte in der Vergangenheit angedeutet, dass sich das Nutzungskonzept deutlich von heutigen Smartphones unterscheiden soll und auf möglichst wenige Ablenkungen setzt.
An der Hardware arbeitet OpenAI gemeinsam mit dem Designteam von Jony Ive. Dessen Firma io wurde im vergangenen Jahr übernommen. Seitdem wächst das Team weiter. Zuletzt wechselte der frühere Apple Entwickler Janum Trivedi zu OpenAI. Er war bei Apple an zentralen Bedienkonzepten von iPadOS beteiligt. Parallel dazu wird laut Branchenberichten an verbesserten Audiomodellen gearbeitet, was auf ein stark sprachbasiertes Gerät hindeuten könnte.
iPhone-Begleiter oder Ersatz?
Der geplante Einstieg von OpenAI fällt in eine Phase, in der viele Unternehmen neue KI-Geräte erproben. Frühere Ansätze wie der AI Pin von Humane blieben hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig wächst der Markt für KI-Brillen bereits spürbar.
Offen ist noch, welche Technik im OpenAI Gerät zum Einsatz kommt. Qualcomm gilt als wichtiger Partner für viele KI Produkte, äußerte sich aber nur zurückhaltend zu einer möglichen Zusammenarbeit. Mit Spannung wird erwartet, ob die Hardware ohne Smartphone-Anbindung auskommt und sich so auch als iPhone-Ersatz einsetzen lassen könnte.
Ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas wie den humane pin machen.
Ich denke, im schlimmsten Fall wird es etwas ähnliches, aber in gut umgesetzt. Aber auch da stell ich mir auch keinen all zu großen Markt für vor.
Aber sie müssen wirklich daran glauben, wenn sie sich lieber darauf fokussieren möchten, statt Siri ihre Intelligenz zu geben. Also denke ich schon eher, dass es etwas cooles wird
Der Mensch ist überwiegend visuell geprägt. Der Anteil bei der Verarbeitung von Reizen im Gehirn über unsere Sehorgane beträgt mehr als 70 % (je nach Studie bis zu 85 %). Geräte und Bedienkonzepte, die die Augen und damit das Sehen ausser acht lassen, werden immer nur ein „Addon“ sein können. So wie die Spracheingabe ein Addon für die Benutzerführung ist, aber niemals den Screen als „Kontrollmöglichkeit“ ersetzen wird!!
Würde mich auch nicht überzeugen. Entscheidend ist auch der Preis. Einmalzahlung vs Abo? Wer ist bereit für einen Recorder x€ zu zahlen, dass vermutlich weit über 400 € kosten muss um rentabel zu sein. Und versuche mal jemanden zu erklären 400€ zu zahlen ohne ein Display dran? Da wird sich dann auch zeigen wie gut Mr. Ive es noch beherrscht Produkte zu entwickeln die nicht am Kunden vorbeigehen was auch schwierig ist da die Jungs doch mittlerweile in einer sehr stark eingegrenzten Blase leben als noch vor x Jahren wo sie es mit Sicherheit besser beherrscht haben die „Needs“ der Consumer zu kennen ohne den ganzen Luxus um sich herum.
Das denke ich auch.
Das sehe ich auch so, Helge. Hinzukommt: wer will auf der Straße, in Bus, Bahn oder Flugzeug mit seinem Gerät sprechen?
Das denke ich persönlich auch, wenn ich allerdings die ganzen Leute ihre Sprachnachrichten sprechen und abhören sehe….
Das machen doch heute schon die ganzen Idioten?
Genau, die Idioten. Weder ich noch wir hier. Und die Idioten geben sicherlich kein Geld für ein überteuertes Gadget aus ohne Display.
Onlinebanking per Sprache und ohne Display ?
Das muss schon was wirklich revolutionäres sein, was aktuell nicht in meiner Vorstellungskraft passt. Bin gespannt, was es werden wird. Aktuell bin ich der Meinung, dass ich einen Bildschirm benötige und ich mir nicht vorstellen kann, dass die restliche Menschheit anders denkt. Wie soll ich rein über Audio Social Media konsumieren. Wie soll die Navigation funktionieren? Rechts rechts rechts. Nein, weiter rechts. Links links jetzt geradeaus. Stopp jetzt auf 3: Uhr 9 Schritte dann weiter rechts?
Es wird spannend und ich lass mich gerne eines Besseren belehren, dass ich ein Gerät benötige, welches ich aktuell noch nicht vermisse.
Das klingt doch super
Ich bin mir noch nicht sicher ob ein Gerät mit ähnlicher Form aber weniger Möglichkeiten richtig gut ankommen wird.
Vielleicht wird das Interesse durch Hype und Knappheit besonders hoch aber das iPhone wollte ich 2007 weil es sofort mehrere andere Geräte ersetzen konnte. Hier bin ich skeptisch.
Ich kaufe es sofort.
Wenn man z. B. in ein Wartezimmer kommt, sitzt ja eigentlich jeder da und starrt auf seinen Bildschirm, aber natürlich geräuschlos. Wenn jetzt jeder ein Gerät, z. B. hinter dem Ohr oder als Brille auf der Nase hat und dieses Gerät wird über die Sprache bedient, dass wäre doch nicht auszuhalten.
Das psycho lächeln von Jony Ive macht mir Angst.