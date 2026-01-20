Bekommt das iPhone Konkurrenz? OpenAIs Hardware startet noch 2026

Die ChatGPT-Verantwortlichen von OpenAI arbeiten nach eigenen Angaben daran, das erste eigene Hardwareprodukt bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorzustellen. Das bestätigte der OpenAI-Manager Chris Lehane am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Ob das Gerät im gleichen Zeitraum auch tatsächlich in den Verkauf geht, ließ Lehane offen. Der aktuelle Zeitplan sehe eine Präsentation vor, sofern die Entwicklung wie vorgesehen voranschreitet.

Hinweise auf Form und Funktion

Konkrete Details zum geplanten Produkt nennt OpenAI bislang nicht. Aus früheren Berichten geht hervor, dass intern an kleinen Geräten ohne klassischen Bildschirm gearbeitet wird. Denkbar sind tragbare Lösungen, die vor allem über Sprache oder andere einfache Eingaben gesteuert werden. OpenAI Chef Sam Altman hatte in der Vergangenheit angedeutet, dass sich das Nutzungskonzept deutlich von heutigen Smartphones unterscheiden soll und auf möglichst wenige Ablenkungen setzt.

An der Hardware arbeitet OpenAI gemeinsam mit dem Designteam von Jony Ive. Dessen Firma io wurde im vergangenen Jahr übernommen. Seitdem wächst das Team weiter. Zuletzt wechselte der frühere Apple Entwickler Janum Trivedi zu OpenAI. Er war bei Apple an zentralen Bedienkonzepten von iPadOS beteiligt. Parallel dazu wird laut Branchenberichten an verbesserten Audiomodellen gearbeitet, was auf ein stark sprachbasiertes Gerät hindeuten könnte.

iPhone-Begleiter oder Ersatz?

Der geplante Einstieg von OpenAI fällt in eine Phase, in der viele Unternehmen neue KI-Geräte erproben. Frühere Ansätze wie der AI Pin von Humane blieben hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig wächst der Markt für KI-Brillen bereits spürbar.

Offen ist noch, welche Technik im OpenAI Gerät zum Einsatz kommt. Qualcomm gilt als wichtiger Partner für viele KI Produkte, äußerte sich aber nur zurückhaltend zu einer möglichen Zusammenarbeit. Mit Spannung wird erwartet, ob die Hardware ohne Smartphone-Anbindung auskommt und sich so auch als iPhone-Ersatz einsetzen lassen könnte.