iOS 26: Rückruferinnerungen per Wischgeste erstellen

Mit iOS 26 hat Apple der Telefon-App eine Funktion spendiert, die im Alltag hilfreich ist, aber vielen Nutzern bislang entgangen sein dürfte. Anrufe lassen sich nun direkt mit einer Rückruferinnerung versehen. Gerade bei verpassten Anrufen oder kurzen Unterbrechungen kann diese Funktion helfen, offene Rückrufe nicht zu vergessen.

Rückruferinnerungen per Wischgeste erstellen

Um eine Rückruferinnerung anzulegen, reicht ein Wisch nach links auf einen Eintrag in der Anrufliste. Anschließend erscheint ein Uhrsymbol, über das sich eine Erinnerung für eine Stunde später, am Abend, am nächsten Tag oder zu einem frei wählbaren Zeitpunkt setzen lässt. Die Erinnerung wird nicht nur oben in der Anrufliste angezeigt, sondern taucht auch in der Erinnerungen-App auf. Die Funktion steht sowohl für bekannte Kontakte als auch für unbekannte Nummern zur Verfügung und spart mehrere Zwischenschritte gegenüber dem manuellen Anlegen einer Erinnerung.

Dass diese Möglichkeit bereits seit dem vergangenen Herbst verfügbar ist, dürfte vielen Nutzern entgangen sein. Sie fügt sich unauffällig in die Oberfläche ein und wird von Apple nicht besonders hervorgehoben.

Zwei Ansichten in der Telefon-App

Parallel dazu bietet Apple seit der Freigabe von iOS 26 zwei unterschiedliche Ansichten für die Telefon-App an. Neben der klassischen Darstellung, die sich am bisherigen Aufbau orientiert, gibt es eine neue einheitliche Ansicht. Diese fasst Favoriten, letzte Anrufe und Voicemails in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Die klassische Ansicht trennt diese Bereiche weiterhin auf einzelne Seiten.

Ein zentraler Unterschied liegt in der Bedienung der Anrufliste. In der klassischen Ansicht startet ein Fingertipp sofort einen Anruf. In der einheitlichen Ansicht öffnet ein Tipp zunächst die Detailansicht des Kontakts, während ein Anruf gezielt über eine Schaltfläche ausgelöst wird. Das reduziert unbeabsichtigte Anrufe.

Auch die Suche ist unterschiedlich gelöst. Während sie in der klassischen Ansicht bereichsbezogen arbeitet, durchsucht sie in der neuen Ansicht Anrufe und Kontakte gleichzeitig. Dass die Unterschiede zwischen beiden Ansichten deutlich umfangreicher ausfallen, als es auf den ersten Blick scheint, zeigt dieser Vergleich von Adam Engst.