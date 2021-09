Ergebnisse der iPhone-Umfrage 2021: Die beliebtesten Modelle, Farben und Speicher

Wenige Stunden nach dem Start unserer iPhone-Umfrage 2021 beenden wir den demoskopischen Ausflug jetzt mit etwas mehr als 10.000 abgegebenen Stimmen und Widmen uns kurz vor dem Start der Vorbestellungen im Apple Online Store und im offiziellen Apple-Bereich amazon.de den wichtigsten Erkenntnissen.

Wieder eingependelt hat sich in diesem Jahr das Kaufinteresse. Nachdem im vergangenen Jahr nur 22 Prozent der Umfrageteilnehmer angegeben haben, kein neues iPhone kaufen zu wollen, liegt der Wert nun wieder bei 46 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau von 2019. Damals gaben 54 Prozent an, keine Kaufpläne zu verfolgen.

Die beliebtesten Modelle, Farben und Speicher

Bei den Lesern und Leserinnen, die im Markt für ein neues Apple-Smartphone sind, ist das iPhone 13 Pro das beliebteste Modell. In diesem Jahr wollen 25 Prozent hier zugreifen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr griffen 33 Prozent zum iPhone 12 Pro. Auf dem zweiten Rang liegt einmal mehr das iPhone 13 Pro Max, das auf dem Einkaufszettel von 18 Prozent (Vorjahr: 19 Prozent) unserer Leser notiert ist.

Das reguläre iPhone 13 kann nur 5 Prozent der Umfrageteilnehmer für sich begeistern.

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Was die Farbpräferenzen angeht, scheiden sich die Geister zwischen Graphit und Sierrablau. Zwar schafft es Silber in diesem Jahr auf zweistellige Prozentzahlen, die beiden Edelmetalle verzeichnen aber erneut eine schwache Nachfrage. Bei den Pro-Geräten will jeder 2. das Graphit-Modell, beim Pro Max liegt Sierrablau ganz oben in der Nutzergunst.

iPhone 13 und iPhone 13 mini

Schwarz kommt auch bei den günstigeren iPhone-Modellen gut an. Bei beiden kleinen iPhones liegen Mitternacht und Blau hoch im Kurs. Rosé bleibt bei beiden Modellen einstellig.

Speichergrößen

In Sachen Speicher hat Apples neu sortiertes Angebot für eine gänzlich andere Verteilung als im letzten Jahr gesorgt. So ist das iPhone 13 Pro in diesem Jahr erstmals in vier Speichervarianten verfügbar. Die kleinen Modelle starten nicht mehr mit 64 GB sondern bei 128 GB. Entsprechend will sich die Mehrheit der iPhone 13 mini- und iPhone 13-Käufer mit dem Basismodell vergnügen. Bei den Pro-Geräten ist die Option mit 256 GB mit Abstand die beliebteste.

iPhone 13: Das sind eure Top-10

Platz 1: iPhone 13 Pro – 256GB – Graphit (1269 Euro)

Platz 2: iPhone 13 Pro – 256GB – Sierrablau (1269 Euro)

Platz 3: iPhone 13 Pro Max – 256GB – Sierrablau (1369 Euro)

Platz 4: iPhone 13 Pro Max – 256GB – Graphit (1369 Euro)

Platz 5: iPhone 13 Pro – 128GB – Graphit (1149 Euro)

Platz 6: iPhone 13 Pro – 128GB – Sierrablau (1149 Euro)

Platz 7: iPhone 13 Pro – 256GB – Silber (1269 Euro)

Platz 8: iPhone 13 Pro Max – 128GB – Sierrablau (1249 Euro)

Platz 9: iPhone 13 – 128GB – Mitternacht (899 Euro)

Platz 10: iPhone 13 Pro Max – 512GB – Sierrablau (1599 Euro)