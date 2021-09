Regelmäßige ifun.de-Leser kennen die jährliche Frage in die Runde: Habt ihr euch schon dafür entschieden, welches der neuen iPhone-Modelle für euch in Frage kommt? Auch in diesem Jahr wollen wir kurz vor dem morgigen Verkaufsstart kurz abklopfen, welche der neuen Modelle bei unseren Lesern hoch im Kurs liegen und welche anfangs wohl mit der besten Verfügbarkeit gesegnet sein werden.

Entsprechend haben wir wieder eine überschaubare Umfrage aufgesetzt und formulieren die bekannte Bitte in die Runde: Folgt dem Link, wählt das Wunschgerät aus, und tippt auf „Absenden“.

iPhone-Umfrage 2021: Welches iPhone 13-Modell kauft ihr?

Während Apple die Vorbestellung noch im vergangenen Jahr noch zweigeteilt hat – damals gingen erst das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro über den Tresen, das iPhone 12 mini und das ganz große iPhone 12 Pro Max folgten dann erst 3 Wochen später – sind in diesem Jahr alle Modelle sofort zur Vorbestellung verfügbar.

62 unterschiedlichen Modell-Varianten

In diesem Jahr mit einer besonders großen Auswahl von insgesamt 62 unterschiedlichen Modell-Varianten. Am günstigsten fällt dabei das iPhone 13 mini mit 64GB Speicher aus, das für 799 Euro angeboten wird. Teuerstes Modell ist das iPhone 13 Pro Max mit einer Speicherkapazität von 1TB. Kostenpunkt: 1829 Euro.

Neben eurem Wunschmodell und der zum Kauf vorgesehenen Speichergröße interessiert uns in diesem Jahr erneut für welche Farbe ihr euch entscheiden werdet.

Mit vier Geräte, mit drei und vier Speichergrößen und einer Reihe an Farboptionen kommt hier erneut eine stattliche Liste an möglichen Modellen. Während iPhone 13 und iPhone 13 mini in Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern und Rot verfügbar sind, werden iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in Sierrablau, Silber, Gold und Graphit angeboten.

Scrollt euch in der Umfrage einfach bis zu eurem Lieblingsgerät, setzt den Haken und bestätigt die Auswahl. Die Liste ist nach Preisen sortiert, startet beim iPhone 13 mini und endet mit dem iPhone 13 Pro Max mit 1TB.

Zwischenstand jederzeit abfragen

Solltet ihr noch nicht im Markt für ein neues iPhone sein, dann macht euer Kreuz einfach ganz unten. Den Zwischenstand der Umfrage-Ergebnisse könnt ihr jederzeit über diesen Link abrufen und einsehen.

iPhone-Umfrage 2021