Epic lässt nicht locker: „Nutzung externer Zahlungsmethoden weiter nicht möglich“

Epic gibt sich mit seinen jüngsten Erfolgen im Streit mit Apple längst nicht zufrieden. Der Spieleanbieter hat das für Nordkalifornien zuständige Bundesgericht dazu aufgefordert, seine vor drei Jahren gefällte Entscheidung gegen das von Apple erlassene Werbeverbot für andere Bezahlmethoden im App Store durchzusetzen.

Bereits damals ging es um den Vorwurf, dass Apple seine Marktmacht missbraucht und den Anbietern im App Store unlautere Regelzwänge auferlegt. Die zuständige Richterin hat in ihrem Urteilsspruch angeordnet, dass Apple künftig Hinweise auf alternative Zahlungsweisen zulassen muss.

Epic ging es dabei in erster Linie um die von Apple für den Kauf im App Store direkt erhobene Provision. Die neue Apple-Regelung lässt nun zwar Hinweise auf externe Bezahlmöglichkeiten zu, fordert hiervon aber dennoch einen Anteil in quasi gleicher Höhe ein. Epic legt das Urteil allerdings dahingehend aus, dass Apple im Zuge der Freigabe von externen Bezahlmethoden auch auf die Einnahme von Provisionen verzichten müsse.

„Apples Umsetzung untergräbt ursprüngliches Urteil“

Beim Magazin The Verge lässt sich die Eingabe von Epic nachlesen. Dem Gericht gegenüber bezeichnet Epic die von Apple angebotene Alternative aufgrund der damit verbundenen Gebühren und Auflagen als kommerziell nicht nutzbar. Apples Umsetzung würde das eigentliche Ansinnen der Verfügung untergraben und dem Entwickler die Nutzung der neuen Möglichkeiten quasi unmöglich machen.

Epic beschwert sich darüber hinaus über die Tatsache, dass Apple weiterhin keine Kauf-Tasten oder dergleichen zulässt, die einen Nutzer direkt zu einem anderen Zahlungsanbieter leiten oder die Nutzer von Multiplattform-Angeboten wie Minecraft direkt aus dem Spiel heraus auf andere Bezahlplattformen zu leiten.

Epic agiert wenn man so will derzeit an zwei Fronten gegen Apple. In den Ländern der Europäischen Union will das Gesetz über digitale Märkte von Grund auf weitreichende neue Möglichkeiten für Entwickler garantieren. In den USA gelten zu weiten Teilen noch die ursprünglich von Apple aufgestellten Regeln für den App Store.