TikTok-Verbot in den USA rückt einen Schritt näher

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat sich für scharfe Maßnahmen gegen die Social-Media-Plattform TikTok ausgesprochen. Mit einer deutlichen Mehrheit von 352 zu 65 Stimmen (bei einer Enthaltung) haben sich die Mitglieder dafür ausgesprochen, TikTok in den USA zu verbieten, wenn dessen Eigentümer nicht wechselt.

Die Gesetzesvorlage muss allerdings noch zwei weitere Hürden passieren. Zunächst steht die Zustimmung des US-Senats aus, dessen Mitglieder sich diesbezüglich bislang noch sehr gespalten zeigen. Als letzter Schritt wäre dann noch die Zustimmung des amerikanischen Präsidenten erforderlich, Biden hat allerdings schon im Vorfeld signalisiert, dass er sich einer Senatsentscheidung nicht in den Weg stellen wird.

TikTok soll chinesischer Kontrolle entzogen werden

Die Kritik an TikTok gründet darauf, dass die Plattform dem Unternehmen ByteDance gehört, das allein schon aufgrund seines Firmensitzes in Peking vollständig unter der Kontrolle der chinesischen Regierung steht. Bereits mehrfach wurden in diesem Zusammenhang auch direkte Zensurmaßnahmen angeordnet und umgesetzt.

Die anstehende Gesetzgebung fordert, dass ByteDance wesentliche Teile von TikTok veräußert, um die Plattform mit einem Sitz außerhalb von China der chinesischen Kontrolle zu entziehen. Sollte das Gesetz den Senat passieren, so hätte ByteDance für den Verkauf von TikTok 165 Tage Zeit. Andernfalls würde der Vertrieb der App über die App Stores von Apple und Google in den USA verboten.

ByteDance zufolge hat TikTok in den USA rund 170 Millionen Nutzer. Der Unternehmenschef Shou Zi Chew kritisiert die Entscheidung in einem auf TikTok veröffentlichten Video. Das Abstimmungsergebnis sei enttäuschend und die geplante Gesetzgebung sorge letztendlich dafür, dass eine Handvoll anderer Social-Media-Unternehmen noch mehr Macht erhalten.

Damit bläst Chew in das gleiche Horn wie der ehemalige US-Präsident Trump, der auf seinem sozialen Netzwerk verlauten ließ, dass ein Bann von TikTok das Geschäft von Facebook verdoppeln würde. Ursprünglich war es allerdings Trump selbst, der während seiner Amtszeit vor der chinesischen TikTok-Kontrolle gewarnt und ein Verbot der Plattform gefordert hat.