WhatsApp: Apple Watch erhält vollständige Emoji-Auswahl

WhatsApp erweitert die Möglichkeiten für Emoji-Reaktionen auf der Apple Watch. Nutzer können künftig direkt auf der Uhr auf den vollständigen Emoji-Katalog zugreifen und sind nicht mehr auf die bislang angebotenen sechs Symbole beschränkt. Die Neuerung wird derzeit offenbar schrittweise an die Nutzer verteilt. Auf unseren Geräten zeigt sich die erweiterte Emoji-Auswahl bislang noch nicht.

WhatsApp bietet seit November eine eigenständige Begleit-App für die Apple Watch als Erweiterung für seine iPhone-Anwendung an. Damit lassen sich eingehende Nachrichten direkt am Handgelenk lesen und beantworten. Emoji-Reaktionen waren zwar von Beginn an möglich, allerdings standen dafür lediglich sechs vorgegebene Emojis bereit. Wer ein anderes Symbol verwenden wollte, musste dafür bislang zum iPhone greifen.

Alle Emojis direkt am Handgelenk

Wie das Blog WABetaInfo (daher stammmen auch unsere Bilder) berichtet, erhalten Nutzer künftig auch auf der Apple Watch die volle Emoji-Auswahl. Die Bedienung ändert sich dadurch nicht. Wird eine Nachricht länger gedrückt, zeigt WhatsApp weiterhin zunächst die sechs bekannten Schnellreaktionen an. Zusätzlich steht nun jedoch, ähnlich wie beim iPhone, eine Schaltfläche bereit, über die sich die vollständige Emoji-Auswahl öffnen lässt.

Zuletzt verwendete Symbole werden dabei am Anfang der Liste angezeigt. Darüber hinaus können Nutzer durch acht Kategorien blättern. WhatsApp passt die Darstellung dabei allerdings an das kleinere Display der Apple Watch an. Anders als auf dem iPhone werden die verschiedenen Kategorien nicht über eine dauerhaft sichtbare Leiste ausgewählt, sondern über eine scrollbare Ansicht.

Bedienung bleibt weitgehend unverändert

Für die Empfänger einer Nachricht spielt es keine Rolle, auf welchem Gerät eine Reaktion ausgewählt wurde. Eine über die Apple Watch verschickte Emoji-Reaktion wird genauso dargestellt wie eine vom iPhone gesendete.