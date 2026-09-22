Flexiblere Reaktionen am Handgelenk
WhatsApp: Apple Watch erhält vollständige Emoji-Auswahl
WhatsApp erweitert die Möglichkeiten für Emoji-Reaktionen auf der Apple Watch. Nutzer können künftig direkt auf der Uhr auf den vollständigen Emoji-Katalog zugreifen und sind nicht mehr auf die bislang angebotenen sechs Symbole beschränkt. Die Neuerung wird derzeit offenbar schrittweise an die Nutzer verteilt. Auf unseren Geräten zeigt sich die erweiterte Emoji-Auswahl bislang noch nicht.
WhatsApp bietet seit November eine eigenständige Begleit-App für die Apple Watch als Erweiterung für seine iPhone-Anwendung an. Damit lassen sich eingehende Nachrichten direkt am Handgelenk lesen und beantworten. Emoji-Reaktionen waren zwar von Beginn an möglich, allerdings standen dafür lediglich sechs vorgegebene Emojis bereit. Wer ein anderes Symbol verwenden wollte, musste dafür bislang zum iPhone greifen.
Alle Emojis direkt am Handgelenk
Wie das Blog WABetaInfo (daher stammmen auch unsere Bilder) berichtet, erhalten Nutzer künftig auch auf der Apple Watch die volle Emoji-Auswahl. Die Bedienung ändert sich dadurch nicht. Wird eine Nachricht länger gedrückt, zeigt WhatsApp weiterhin zunächst die sechs bekannten Schnellreaktionen an. Zusätzlich steht nun jedoch, ähnlich wie beim iPhone, eine Schaltfläche bereit, über die sich die vollständige Emoji-Auswahl öffnen lässt.
Zuletzt verwendete Symbole werden dabei am Anfang der Liste angezeigt. Darüber hinaus können Nutzer durch acht Kategorien blättern. WhatsApp passt die Darstellung dabei allerdings an das kleinere Display der Apple Watch an. Anders als auf dem iPhone werden die verschiedenen Kategorien nicht über eine dauerhaft sichtbare Leiste ausgewählt, sondern über eine scrollbare Ansicht.
Bedienung bleibt weitgehend unverändert
Für die Empfänger einer Nachricht spielt es keine Rolle, auf welchem Gerät eine Reaktion ausgewählt wurde. Eine über die Apple Watch verschickte Emoji-Reaktion wird genauso dargestellt wie eine vom iPhone gesendete.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Hat hier niemand das Problem, das sprachnachrichten auf der Watch keinen Ton haben?
Lautstärke mal geprüft?
Nö.
Einfach Lautstärke auf der Uhr hochstellen.
Bei mir lag es am Stummmodus, was man aber auch besser lösen könnte.
Möchte ich eine Sprachnachricht abhören, müsste ich immer erst den Stummmodus deaktivieren.
Den Stummmodus auf der Watch entfernen dann geht es
Schön wäre es, wenn man endlich mal, ohne mit dem iPhone verbunden zu sein, auf Nachrichten antworten zu können!
Absolut !!
Wäre ein Traum
Ja, autark und Apple autark ist ein großer Unterschied. Mir liegt das auch auf dem Herzen, wie auch das e-Mail Programm, wenn man mehrere Account hat (nicht nur den Apple Account)
Gerade geschaut bei mir sind alle Emoji verfügbar.
Toll!
Und die App funktioniert weiterhin nicht über Mobilfunk.
Ich kann WhatsApp mit VoiceOver nicht gescheit auf der Apple Watch bedienen. Zumal werden Sprachnachrichten wieder abgespielt noch aufgenommen. Ich kann nicht mal Textnachrichten versenden auf der Apple Watch!
eine whatsapp komplikation wäre auch mal schön
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Singned
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Da warte ich auch schon seit Veröffentlichung drauf!
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wann kommt endlich das Eltern-Kind Konto?
Wahnsinn! Dafür liebe ich Zuckerberg!
Sprachnachrichten sind weiterhin generell nervig und nicht blockierbar oder automatisch zu transkribieren, womit sie weiterhin nicht auf der Watch abrufbar sind. Ebenso Bilder, die gesendet wurden sind nur als Blur Pixelmatsch zu sehen, sodass man trotzdem zwingend das iPhone in die Hand nehmen muss. Wenn Meta so weitermacht ist die Watch App in 5-6 Jahren vielleicht brauchbar
Sehr wichtig! :-(
Da die App weiterhin keinen Zugriff auf mobile Daten hat, macht sie WhatsApp Nachrichten und Benachrichtigungen über diese gemeinsam unbenutzbar, wenn man das iPhone zu Hause lässt. Dann bekommt man eine Benachrichtigung über eine Whatsapp Nachricht. Klickt man darauf öffnet sich die WhatsApp App auf der AW. Damit kann man aber unterwegs nicht antworten. Die Benachrichtigung, auf die man hätte antworten können, ist jetzt aber weg.
Fazit für diejenigen, die gerne ohne iPhone unterwegs sind: WhatsApp von der AW löschen.